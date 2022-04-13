新冠肺炎｜防疫官員：南韓難成群體免疫 60歲以上長者將打第4針

南韓防疫部門周三表示，估計南韓難以達致讓新冠病毒絕跡的群體免疫，在持續放寬防疫措施、恢復日常的同時，也將對60歲以上高風險人士打第4劑疫苗。

中央事故應對本部表示，要達致足以讓疫情完全消失的全國性群體免疫並不容易，比起達成真正的群體免疫，南韓及世界各國推測將走向發展「與病毒共存」的體系。

該部社會戰略組組長孫映萊指出，許多人已因疫情大流行感染過，預計未來再爆發大規模流行的可能性不高，但若出現新的變種病毒，或在病毒較活躍的秋冬季，仍有可能再次流行。

他說，目前看來應該更可能反覆出現小規模流行，政府預定於本周五宣布從下周一(18日)起實施社交距離規範的新方案。韓媒估計將進一步放寬防疫規定，持續邁向恢復日常生活。

新增19.5萬確診

截至周三零時，南韓過去24小時新增19萬5,419宗確診，較前一天減少1萬多宗，近一周維持在20萬宗左右，較早前趨緩。

中央災難安全對策本部表示，為降低重症、病歿風險，將著手開展針對60歲以上長者的第4劑疫苗接種計劃。當局統計，60歲以上確診者在4月首周重症及病歿個案中比率分別高達85.7%及94.4%。

南韓政府多次強調，接種疫苗是面對新冠病毒最強防禦手段，2月時已開始為療養院患者等免疫力較低人士接種第4劑疫苗。

南韓接種至少2劑疫苗佔整體人口約86.8%，第3劑接種比率則為64.2%。