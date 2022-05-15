新冠肺炎｜首認爆疫後3天 北韓增逾29萬新症添15死

北韓上周四首度公布爆發新冠肺炎疫情，官媒朝中社今日稱，從上周五傍晚至昨日下午6時，全國錄得的發燒個案新增296,180宗，自4月尾起累計逾820,620宗，當中逾496,030人康復及最少324,550正接受治療。死亡個案則再增15宗，累計42人死亡。朝中社稱，有關數據來自國家緊急防疫司令部。

亂食藥導致死亡 北韓官媒上周四曾報道新增發燒個案1.8萬宗，翌日新增個案有17.44萬宗，顯示疫情正迅速擴散。朝中社稱，許多死亡個案是不小心服藥造成，因為民眾對新冠變種病毒Omicron缺乏了解，也不熟悉其正確治療方法。朝中社昨晚引述醫生教導民眾用鹽水漱口，以及出現發燒、頭痛、肌肉和關節痛時服食甚麼藥。報道又建議民眾飲金銀花茶或柳葉茶，每天飲3次，並指有高級官員捐出私人藥物儲備給民眾抗疫。報道指，各省、市和縣已全面封鎖，工作單位、生產單位和居住單位自上周四起各自「隔離」，為所有人檢測。當局動用了134.9萬人控疫。

檢測裝備不足 稱個案為發燒 北韓官媒以「發燒個案」來形容新冠病毒個案，而非用新冠肺炎患者或確診個案。觀察家認為可能是因為當地的測試盒或檢測裝備不足，未能確認患者受新冠病毒感染。朝中社在報道中，也未有提及有關發燒個案有幾多檢測結果是陽性。雖然爆疫和「封城」，但領導人金正恩昨仍前往靈堂，弔唁日前去世的前最高人民會議常任委員會副委員長楊亨燮。