新冠肺炎︱BA.2日本擴散　沖繩事隔一個月再破千

日本第6波疫情在解除防疫措施約一周後，隨即出現反彈。東京都今日(30日)新增個案再次迫近萬宗，錄9,520宗，較上周三增3,090宗。至於最早解除防疫限制的沖繩縣，相隔一個月後再錄逾千宗個案，達1,058宗。東京都知事小池百合子指，Omicron亞型的BA.2病患正取代成為主流病毒株，相信將出現新的狀況。

東京都今日公布，新增的確診個案為9,520宗，再次迫近1萬，也是連續4日較之前一星期上升。而都內新冠病床使用率下跌至25.5%，其中重症病床使用率為11.9%，另外今日再多11人死亡。至於沖繩縣，疫情亦繼續反彈，今日新增1,058宗個案，是自3月1日之後，再次錄得超過1,000宗個案，也是連續8日較之一周上升，並有1名90多歲老翁死亡，縣內的新冠病床使用率為23.4%，重症使用率為4.8%。縣內與美軍相關的個案亦再多59宗。

Omicron亞型正轉變成主流

日本首相岸田文雄今日與東京都知事小池百合子會面，二人討論國家將與都政府繼續合作抗疫，並會推進都內市民接種第3針。小池百合子表示雙方就第3針接種取得一致的想法，而小池又提到，BA.2的病毒正在急速取代成為主流，並將會出現新的狀況，以及需加強危機感。而岸田文雄就向小池提到有關第4針的接種，希望東京都預留地方作為接種場地。

日本疫情專家委員會會長尾身茂出席眾議院會議時指，新冠疫情是否再出現感染擴大的狀況仍需要觀察多數日。原因是第3針接種率較日本高的國家，都有出現感染擴大的狀況，而且日本整體的感染仍然呈下降趨勢，只是個別地區的感染較多。而目前國內的主流病毒亦向BA.2轉變當中，而且預計之後還會繼續有賞花聚會以及新季度的歡迎會等。