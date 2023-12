新冠調查｜英揆辛偉誠爆肚：見約翰遜多過見老婆

英國就時任首相約翰遜應對新冠肺炎疫情舉行聽證會,當時出任財相的現任首相辛偉誠周一作證,並爆肚說:「(在那段時間)見首相(約翰遜)多過見我老婆。(I saw the PM more often than I saw my own wife [over that period])」。其他作證官員亦稱,在新冠疫情期間受到長時間和緊迫工作的壓力。英格蘭副首席醫療官Jonathan Van-Tam提及,每天常工作16小時。時任政府首席科學顧問Patrick Vallance亦說,他最少有18個月每周工作7天。