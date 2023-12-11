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國際
2023-12-11 21:05:39

新冠調查｜英揆辛偉誠爆肚：見約翰遜多過見老婆

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辛偉誠

英國新冠調查｜辛偉誠周一就前約翰遜政府應對新冠疫情疏失舉行的聽證會作證。(路透社)

英國就時任首相約翰遜應對新冠肺炎疫情舉行聽證會，當時出任財相的現任首相辛偉誠周一作證，並爆肚說：「(在那段時間)見首相(約翰遜)多過見我老婆。(I saw the PM more often than I saw my own wife [over that period])」。其他作證官員亦稱，在新冠疫情期間受到長時間和緊迫工作的壓力。英格蘭副首席醫療官Jonathan Van-Tam提及，每天常工作16小時。時任政府首席科學顧問Patrick Vallance亦說，他最少有18個月每周工作7天。

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英國新冠調查｜有顧問指辛偉誠曾說應該「讓人們死去」

在作證會上，辛偉誠又向新冠疫情死者家屬致歉，稱「深感抱歉」，又說希望英國可以從新冠疫情中吸取教訓，在日後可以有更好準備。辛偉誠在新冠疫情爆發前夕獲委任財相一職，當時在政壇名不見經傳。聽證會舉行以來，證人作供顯示約翰遜政府在應對疫情時常出現混亂，被指無能、背後捅刀和厭惡女人。當時任財相的辛偉誠大幅增加開支「救市」，並於2020年8月推補貼餐飲業計劃，鼓勵民眾外出用餐救助餐飲業，但科學家質疑這是否促成另一波感染爆發。部分官員和科學家稱，辛偉誠只著重經濟重開，而損害公共衛生健康。有前政府顧問指辛偉誠曾說過，應該「讓人們死去」。

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