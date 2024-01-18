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國際
2024-01-18 11:00:57

新加坡交通部長易華仁否認27項貪污控罪 向李顯龍請辭獲接納

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61歲的易華仁上午現身國家法院，他被控貪污及利用公務之便索取貴重禮物等27項控罪，在庭上表示不認罪。（網上圖片）

61歲的易華仁上午現身國家法院，他被控貪污及利用公務之便索取貴重禮物等27項控罪，在庭上表示不認罪。（網上圖片）

新加坡交通部長易華仁被控貪污和利用公務之便索取貴重禮物等27項控罪，今日（18日）出庭應訊，他否認全部控罪，獲准以80萬元（坡元，下同，約46萬港元）保釋，案件排期在3月1日舉行審前會議。易華仁已致函總理李顯龍辭去內閣職務、西海岸集選區議席和退出人民行動黨，獲李顯龍接納。

61歲的易華仁上午現身國家法院，他被控貪污及利用公務之便索取貴重禮物等27項控罪，在庭上表示不認罪。（網上圖片） 61歲的易華仁上午現身國家法院，他被控貪污及利用公務之便索取貴重禮物等27項控罪，在庭上表示不認罪。（網上圖片） 61歲的易華仁上午現身國家法院，他被控貪污及利用公務之便索取貴重禮物等27項控罪，在庭上表示不認罪。（網上圖片） 61歲的易華仁上午現身國家法院，他被控貪污及利用公務之便索取貴重禮物等27項控罪，在庭上表示不認罪。（網上圖片） 易華仁已向李顯龍請辭獲接納。（資料圖片）

3月1日舉行審前會議

61歲的易華仁上午現身國家法院，他被控貪污及利用公務之便索取貴重禮物等27項控罪，在庭上表示不認罪。在易華仁面對控罪中，包括2項指他抵觸防止貪污法令；另外面對24項指他身為公務員卻利用公務之便，向與政府部門有公務關係的酒店大亨王明星索討利益。易華仁也面對1項妨礙司法公正的控狀。

被指向酒店大亨索討利益

總理公署發表聲明，指易華仁周二致函李顯龍辭職，李顯龍隔天接受他的辭呈。易華仁表明將償還他在接受貪污調查局調查期間放缺席假時，所領取的薪金和國會議員津貼。

貪污調查局去年5月通知總理李顯龍，指當局調查一宗案件時，發現易華仁可能涉案。經調查後，貪污調查局局長去年7月向李顯龍匯報，表示須向易華仁問話。

數日後，易華仁與王明星被貪污調查局逮捕助查，其後獲釋。李顯龍下令暫停易華仁的內閣職務，易華仁負責的西海岸集選區基層事務，由他人暫代。

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