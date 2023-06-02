新加坡公司晚宴玩《魷魚遊戲》　員工贏逾10萬元當場下跪老闆

一名在新加坡公司工作的外籍員工出席公司的周年晚宴活動，參與了模仿知名連續劇《魷魚遊戲》的有獎遊戲，贏得18,888新加坡元(折合約10.9萬港元)頭獎，令他喜出望外，當場對公司老闆激動下跪。原來他說，這筆錢足夠讓他圓畢生夢想，在印度家鄉買地建屋。
綜合報道，新加坡公司Pollisum Engineering的42歲印籍員工Selvam Arumugam，於26日參加公司周年晚宴上舉辦的「魷魚遊戲」，當晚共有35名員工被隨機挑選參賽，遊戲包括家喻戶曉的「123木頭人」遊戲，Selvam Arumugam一直過關斬將，最後成功擊敗其他參賽者勝出。TikTok有影片顯示，當台上司儀唸出得勝者Selvam Arumugam的名字時，Selvam Arumugam顯得非常激動，更當場向公司董事經理和集團總裁行下跪雙手合什連番感謝，他接下現金花束，並當場流下喜悅的淚水。Selvam Arumugam如此激動，原因是他終於可以一圓畢生夢想。
公司：幸運兒照顧家中17名成員
Selvam Arumugam表示，將在家鄉印度購買一塊地，搭建房屋，讓他進一步實現為親人提供一個穩定和安全家園的畢生夢想。
根據公司的公告表示，Selvam Arumugam來自一個貧困的村莊，需要照顧17名家庭成員，包括他的妻子、3個孩子以及已故哥哥的家人。他憑藉自己的決心和毅力，成功贏得比賽。據報，這間公司當晚共送出總價值10萬新加坡元獎金。