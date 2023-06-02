新加坡公司晚宴玩《魷魚遊戲》　員工贏逾10萬元當場下跪老闆

一名在新加坡公司工作的外籍員工出席公司的周年晚宴活動，參與了模仿知名連續劇《魷魚遊戲》的有獎遊戲，贏得18,888新加坡元(折合約10.9萬港元)頭獎，令他喜出望外，當場對公司老闆激動下跪。原來他說，這筆錢足夠讓他圓畢生夢想，在印度家鄉買地建屋。

綜合報道，新加坡公司Pollisum Engineering的42歲印籍員工Selvam Arumugam，於26日參加公司周年晚宴上舉辦的「魷魚遊戲」，當晚共有35名員工被隨機挑選參賽，遊戲包括家喻戶曉的「123木頭人」遊戲，Selvam Arumugam一直過關斬將，最後成功擊敗其他參賽者勝出。TikTok有影片顯示，當台上司儀唸出得勝者Selvam Arumugam的名字時，Selvam Arumugam顯得非常激動，更當場向公司董事經理和集團總裁行下跪雙手合什連番感謝，他接下現金花束，並當場流下喜悅的淚水。Selvam Arumugam如此激動，原因是他終於可以一圓畢生夢想。