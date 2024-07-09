新加坡食品局周一（8日）起允許當地業者進口、生產和出售蟋蟀、蚱蜢、飛蛾、蠶蛹、蝗蟲、蜜蜂等16種昆蟲食品，供民眾食用或用作動物飼料。這些昆蟲食品須接受食品安全檢測，業界亦須遵守食品銷售法令，有餐廳已製作包含昆蟲菜餚的菜單，例如在壽司加上蠶蛹和炸蟋蟀、椒鹽蟹加入超級麥皮蟲。

獲新加坡批准進口和銷售的昆蟲食品包括不同種類的蟋蟀、蚱蜢、蜜蜂、蠶蛹、蝗蟲、飛蛾等，出售昆蟲食品的業界須在包裝產品上註明含有昆蟲成分。食品局於2022年10月5日至12月4日針對昆蟲食品展開公共諮詢，原本計劃在2023年下半年批準昆蟲食品在本地面市，後來兩度推遲。

進口或養殖昆蟲供人或牲畜食用的業界，須符合食品局的標準。例如業界須證明昆蟲是在嚴格的食物安全監管下養殖，而非野生採捕。此外，養殖昆蟲也不能含有病原體或有害污染物。出售預包裝昆蟲食品的業界也須在產品上注明含有昆蟲成分。進行誤導性陳述可能違反食品銷售法令，一旦罪成，初犯者可罰款最高5,000坡元，重犯者則可罰款最高1萬坡元，或入獄最長3個月，或兩者兼施。

聯合國糧食和農業組織曾指出，全球有超過1,900種可食用昆蟲被用作食物，認為探索大量生產及推廣公眾接受昆蟲作為食物，有助於解決因日益增加的世界人口而造成的糧食安全問題。使用昆蟲作為食物對於環境、健康和社會有很多潛在的益處。相比傳統畜牧業，昆蟲的養殖對土地的依賴更少，昆蟲亦可提供與肉類和魚類相媲美的優質蛋白質和營養。