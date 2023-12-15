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國際
2023-12-15 11:45:19

新加坡初中小情侶「搞出人命」誕死嬰埋花園　女方母兩年後才知出事報警

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初中小情侶「搞出人命」誕死嬰埋花園　女方母兩年後始知出事報警

新加坡一名17歲少年和女同學發生關係，女方懷孕後試過各種方式墮胎都失敗，最後在家中誕下死嬰，並將嬰屍埋在花園裏，直到母親發現女兒鬱鬱寡歡，才發現報警。

年紀太輕買不到安全套

《聯合早報》報道，這對小情侶是初中同學，2020年開始交往。2020年7月，當時只有14歲的少年趁弟弟不在家，偷偷帶當時只有15歲的少女回家，由於2人年紀太輕，買不到安全套，因此發生關係時沒有避孕。

2021年1月，少女發現自己2個月都沒來月經，於是少年便掏出自己的儲蓄，上網購買驗孕棒，確認女生懷孕後，這對小情侶決定不告訴任何人，試圖透過各種危險的方式自行墮胎，但都沒有成功。

追問之下才知女兒「搞出人命」

2021年6月11日，女生在少年視訊陪伴下，在家中產下胎死腹中的男嬰，隨後她用報紙將嬰屍包裹藏在衣櫥內，並在兩天後埋在自家花園裏，之後少女和男友感情生變，兩人在2022年分手。

少女母親發現女兒鬱鬱寡歡，追問之下才得知女兒「搞出人命」，並帶她去報警，今年6月少年被指控性侵未成年少女，以及教唆他人隱瞞產子棄嬰屍等兩項罪名，少年經過檢警偵訊，已於12月13日認罪，案件訂在2024年1月審理。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

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