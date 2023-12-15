新加坡初中小情侶「搞出人命」誕死嬰埋花園　女方母兩年後才知出事報警

新加坡一名17歲少年和女同學發生關係，女方懷孕後試過各種方式墮胎都失敗，最後在家中誕下死嬰，並將嬰屍埋在花園裏，直到母親發現女兒鬱鬱寡歡，才發現報警。

年紀太輕買不到安全套

《聯合早報》報道，這對小情侶是初中同學，2020年開始交往。2020年7月，當時只有14歲的少年趁弟弟不在家，偷偷帶當時只有15歲的少女回家，由於2人年紀太輕，買不到安全套，因此發生關係時沒有避孕。

2021年1月，少女發現自己2個月都沒來月經，於是少年便掏出自己的儲蓄，上網購買驗孕棒，確認女生懷孕後，這對小情侶決定不告訴任何人，試圖透過各種危險的方式自行墮胎，但都沒有成功。