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國際
2025-01-15 14:50:55

新加坡地鐵︱中國男扶手電梯小便 被控公共滋擾罰款1萬港元(更新)

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41歲中國籍男子上周五（10日）晚約10時，在醉酒狀態下於歐南園站朝電梯扶手撒尿，他周二（14日）認罪，被判罰2000坡元（約1.14萬港元）

41歲中國籍男子上周五（10日）晚約10時，在醉酒狀態下於歐南園站朝電梯扶手撒尿，他周二（14日）認罪，被判罰2000坡元（約1.14萬港元）

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一名中國籍男子在新加坡歐南園地鐵站內，向一條扶手電梯小便，周一（13日）被控上法庭。新加坡傳媒報道指，41歲的李國銳（Li Guorui、譯音）被控一項公共滋擾罪，他周二（14日）認罪，被判罰2000坡元（約1.14萬港元）。案情指他1月2日抵新加坡出差，1月10日晚出席宴會飲醉酒，經地鐵站回酒店期間在扶手電梯小便。

一名中國籍男子在新加坡歐南園地鐵站內，向一條扶手電梯小便。(影片截圖) 一名中國籍男子在新加坡歐南園地鐵站內，向一條扶手電梯小便。(影片截圖) 一名中國籍男子在新加坡歐南園地鐵站內，向一條扶手電梯小便。(網上圖片)

控罪顯示，李國銳上周五（10日）晚上10時許，在歐南園地鐵站3號出口的自動扶梯朝扶手小便，造成公共滋擾。根據當地法例，擾亂公共秩序的違法者，最高被判監三個月，及罰款最高2000新加坡元（約1.1萬港元）。

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陸路交通管理局周日（12日）發聲明，新捷運員工迅速安排清理受影響的區域，並向警方報案。陸交局營運者合作，確認肇事者身份。警方正在調查事件。陸交局和公共交通業界強烈譴責這種反社會行為，這不僅破壞公共空間，還對乘客的健康和衛生造成影響，行為不可接受，陸交局將與警方合作，力爭讓肇事者受到最嚴厲的懲處。

一名網民於翌日facebook群組「Complaint Singapore」發文，稱她的朋友當日晚上，在歐南園站的三號出口，看見一名男子朝電扶梯扶手撒尿。網民說，他們其中一名友人到服務櫃台通報，SMRT職員曾指，事件發生在新捷運管轄範圍內，所以只能幫忙通知新捷運。留在事發現場的人看著事男子，對方當感覺有人在觀察他，就迅速搭電梯離開，當時稱扶手電梯的扶手都沾上尿液。

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