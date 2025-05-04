新加坡大選｜執政人民行動黨大勝　黃循財將反對黨議席增多2席

新加坡執政人民行動黨在國會大選取得壓倒勝利，在97個議席中贏取87席，延續超過60年執政地位。其餘10席由反對黨工人黨獲得，與上屆大選獲得席位相同。人民行動黨得票率為65.57%，高於2020年的61.24%。

得票率為65.57%

新加坡國會實行一院制，議員由公民投票選舉產生，任期5年。獲得國會多數議席的政黨可組建政府。人民行動黨自新加坡獨立以來，一直執政。大選被視為52歲總理黃循財去年由李顯龍接棒後首場大考。黃循財在記者會上指投票結果顯示人民對執政黨的信任，承諾會更努力為民眾服務，強調人民行動黨是應對貿易戰和中美緊張局勢的最佳政黨，同時指明白國人希望議會中有更多反對聲音，宣布會將工人黨在議會的席位增多2個，使總議席增至12個，「我尊重反對黨在國會中的代表性，並對反對黨議員的貢獻有期待。我一直以來都認真看待他們的建議和觀點，並將繼續這樣做。」

