新加坡女同時剝4智慧牙亡 全身麻醉現42度高燒

新加坡一名24歲女子因口腔嚴重痛楚求醫，被診斷或因一隻智慧牙無空間長出引起，另3隻智慧牙也有同樣情況，她選擇做手術同時剝掉4隻智慧牙，豈料一睡不起。醫生為她做了全身麻醉，手術後血氧量現下降，須插上呼吸機。即使已停輸麻醉藥，她仍未見甦醒，甚至發高燒達攝氏42度，最終於手術結束3小時後身亡。死因庭日前裁決她死於不幸醫療事故。

死因庭上周五稱，女事主卓依林(譯音、Toh Yi Lin)死於惡性高熱(malignant hyperthermia)，那是全身麻醉藥物所引起的可致命反應。周一公開的法庭文件指，卓於19年4月到新加坡國家牙科中心檢查，醫生檢查後指是「阻生智慧齒」(impacted wisdom tooth)引起，另3隻智慧牙也生不出來，建議她局部麻醉、全身麻醉或分數次拔掉。卓與母親討論後決定全身麻醉，並一次過剝掉4隻牙齒。她19年5月8日做手術，像一般牙科手術，醫生從鼻腔插入輸送麻醉氣體的管道。手術頭90分鐘都無異樣，但在結束前5分鐘，卓血液的二氧化碳濃度稍微上升。手術後情況惡化，血氧量下降，插上呼吸機後短暫改善。雖然醫生已停輸麻醉氣體，但卓並未甦醒，她出現42度高燒，醫護用冰袋和注射撲熱息痛為她降溫，情況並無改善，遂送她往醫院，惜最終搶救無效。

之前做過兩次全身麻醉手術無異狀

卓家人質疑手術前的詢問不足，未有做好惡性高熱風險篩查。負責的醫生指出，卓於2011年和2013年分別做過全身麻醉手術，卻未有出現藥物過敏反應，家族成員也沒有對麻醉藥過敏的病史；另外，醫生也有向卓母女提出可局部麻醉或全身麻醉，一直符合程序。醫生補充指，惡性高熱罕有地遺傳，西方社會的機率是五萬分一，亞洲人更是罕見。若有家族病史，會安排專門測試。