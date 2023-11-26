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國際
2023-11-26 14:15:55

新加坡女退學後偽造畢業證書　16年來連騙5公司月薪逾4.5萬元

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新加坡女退學後偽造畢業證書　16年來連騙5公司月薪逾4.5萬元

新加坡一名44歲女子豐塞卡偽造了南洋理工大學（NTU）的學歷，並用這份假學歷順利找到工作，在16年內五度求職都被順利錄取，直到2021年入職迪士尼公司後，謊言才被戳穿。

未能完成系上成績要求

據當地傳媒報道，豐塞卡（Fonseka Wannerichega Hema Ranjini）在1998年開始就讀於南洋理工大學（Nanyang Technological University），學習機械和生產工程，不過她因為未能完成系上成績要求，再加上無法支付學費，便於2004年退學。

2005年，豐塞卡靈機一動，決定利用電腦程式，自製一份南洋理工大學的畢業證書，表明她順利畢業，取得三等榮譽工程學士學位。為了偽造證書，豐塞卡在網上搜尋了有關南洋理工大學的資訊，還細心地加上「校長」和「註冊員」的簽名，最後，她購買了特殊的厚紙來列印證書。

迪士尼委托專人查證致事敗

2005年8月，豐塞卡用假學位證書，以月薪4200元新幣（約2.44萬港元），進入一間公司擔任助理編輯主任。之後她又用這份假學歷，在接下來的16年內，不斷跳槽換工作，以爭取更高薪水，而這些公司沒有一間發現畢業證書的異樣。

2021年，豐塞卡到迪士尼公司應聘出版業編輯，包含交通津貼，她每個月可以拿到7884新幣（約4.59萬港元），在入職後，公司要求她提供簡歷以及畢業證書的副本，隨後將證書交由從事背景調查的地方機構，來辨別證書真偽，過沒多久，迪士尼收到通知，表示豐塞卡已經從南洋理工大學退學，且沒有獲得學位。

聲稱不知道畢業證書無效

當公司人力資源部門要求豐塞卡作解釋時，豐塞卡聲稱在大學的最後一年才退學，因此有拿到證書，她並不知道這份畢業證書是無效的，12月3日，豐塞卡向迪士尼公司遞交了辭呈，並於12月17日結束工作。

迪士尼公司在2021年10月21日向警方報案，檢方以4項欺詐罪、1項偽造文書罪起訴豐塞卡，並於今年5月10日逮捕她，豐塞卡在11月23日，承認了兩項欺詐罪和一項偽造文書罪，目前全案還在審理中，不過光是偽造文件，就有可能被判處最高10年的有期徒刑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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