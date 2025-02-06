新加坡媽媽產後出現陰道排便後遺症　怒告醫生失職入稟索償

新加坡一名新手媽媽生下女兒後，出現「陰道排便」的後遺症，嚴重影響她的婚姻生活。她控訴接生醫生失職，違反她的意願進行自然產，並不當擠壓她的腹部，造成會陰嚴重撕裂。

程女：醫生未經同意用手強行擴張子宮頸

據《8 World》等新加坡媒體報道，當地一名32歲程姓婦女起訴婦產科邱姓醫生的案件，4日在高庭開審。

程女表示，她在2020年5月2日凌晨住院待產，5月3日上午順利生下第一胎女兒。

但她稱，她的子宮頸直到生產前夕都未完全擴張，也在孩子出生前一個小時簽下緊急剖腹同意書。

但程女控訴，醫生之後卻違背她的意願，自作主張放棄緊急剖腹，並未經她同意，用手把只開了4公分的子宮頸，強行擴張到了10公分，並不當推壓她的腹部助產，造成她的會陰撕裂。

雖孩子出生後，醫生及時縫合傷口，仍造成程女產後幾個月內出現陰道排便的後遺症。

回診時，醫生告知她那是直腸陰道瘻管（Rectovaginal fistula），是嬰兒的肩膀造成產道撕裂傷，讓陰道和直腸形成廔管，導致糞便從大腸跑到陰道。