新加坡媽媽產後出現陰道排便後遺症　怒告醫生失職入稟索償

新加坡一名新手媽媽生下女兒後，出現「陰道排便」的後遺症，嚴重影響她的婚姻生活。她控訴接生醫生失職，違反她的意願進行自然產，並不當擠壓她的腹部，造成會陰嚴重撕裂。
程女：醫生未經同意用手強行擴張子宮頸
據《8 World》等新加坡媒體報道，當地一名32歲程姓婦女起訴婦產科邱姓醫生的案件，4日在高庭開審。
程女表示，她在2020年5月2日凌晨住院待產，5月3日上午順利生下第一胎女兒。
但她稱，她的子宮頸直到生產前夕都未完全擴張，也在孩子出生前一個小時簽下緊急剖腹同意書。
但程女控訴，醫生之後卻違背她的意願，自作主張放棄緊急剖腹，並未經她同意，用手把只開了4公分的子宮頸，強行擴張到了10公分，並不當推壓她的腹部助產，造成她的會陰撕裂。
雖孩子出生後，醫生及時縫合傷口，仍造成程女產後幾個月內出現陰道排便的後遺症。
回診時，醫生告知她那是直腸陰道瘻管（Rectovaginal fistula），是嬰兒的肩膀造成產道撕裂傷，讓陰道和直腸形成廔管，導致糞便從大腸跑到陰道。
醫生堅稱放棄剖腹讓她自然分娩是合理決定
程女哭訴，她因此患上產後憂鬱及創傷壓力心理障礙，無論是和丈夫的婚姻生活或與孩子的親子關係都深受影響。而她本來計畫和丈夫生三個孩子，她稱後遺症也影響了日後的受孕。
而為了療傷和適應新生活，她也被迫放棄本來的工作，因而怒向醫生賠償精神及相關收入損失。
接生的邱醫生反駁程女的說法，他指剖腹前發現她的子宮頸已自然擴張，堅稱放棄剖腹而讓她自然分娩是合理的決定，而推壓婦女的腹部是為了加速產程。
後來程女去別家醫院，進行腸道專科手術治療後才順利康復。全案雖沒說明索償的金額，但報道指出，由新加坡高庭審理的民事訴訟索償金額，一般25萬元新幣（約144萬港元）起跳。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章