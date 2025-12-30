新加坡打擊詐騙犯鞭刑今生效　最高可鞭24下

詐騙案猖獗成為全球問題，以嚴刑峻法聞名的新加坡決定祭出重典，今日（12月30日）起，針對嚴重詐騙案件的罪犯實施強制鞭刑，詐騙集團核心成員或招募者將面臨至少6下、最高24下的鞭刑。若在已知情況下提供自身銀行賬戶或其他個人資料用於進行或協助詐騙收益洗錢，可判處最高12下的鞭刑。新加坡鞭刑一直以來被用於應對包括毒品犯罪、暴力行為及某些嚴重的刑事案件，今次則首次納入詐騙犯罪懲罰。

新加坡國會上月通過刑法修正案，針對詐騙犯，在原本的監禁和罰款處罰上再加入鞭刑。新加坡內政部表示，加重對詐騙犯的處罰確保刑法保持公正、有效，並且能應對新興挑戰。鞭刑是一種使用籐條抽打裸露臀部的體罰形式。在新加坡，50歲以下的實施搶劫和性犯罪的男性重罪犯，實施此種刑罰，並輔以監禁。

根據修正案，詐騙犯將面臨最少6下、最多24下的鞭刑處罰，包括替詐騙行動招募人力的人員，以及詐騙集團成員也將適用。此外，若明知是詐騙，卻仍提供自身銀行賬戶或其他個人資料用於實施或協助詐騙收益洗錢，將面臨最高12下鞭刑。

新加坡內政部兼外交部高級政務部長沈穎早前表示，2020年至2025年上半年新加坡共通報19萬宗詐騙案，佔所有刑事犯罪案的60%，詐騙造成近37億新加坡元的損失。