新加坡擬廢除組屋禁貓令 料今年內可飼養貓狗一視同仁 貓奴福音

新加坡「組屋」，自34年前規定「不可養貓」的禁貓令後一直未有改例。目前新加坡政府正針對「禁貓令」徵求公眾市民意見，令新加坡的貓奴才有望在今年內，開心帶著愛貓入住組屋。 新加坡目前約有545萬人口，其中有將近82％，居住在建屋發展局（HBD）興建的組屋內，組屋計畫自1960年開始，以為期「99年」的租約，直接向公民出售政府建造的房屋，該項政策讓新加坡成為世界上擁有自己房屋率最高的國家之一。