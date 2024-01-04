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國際
2024-01-04 13:00:00

新加坡擬廢除組屋禁貓令　料今年內可飼養貓狗一視同仁 貓奴福音

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新加坡擬廢除組屋禁貓令　料今年內可飼養貓狗一視同仁 貓奴福音

新加坡擬廢除組屋禁貓令　料今年內可飼養貓狗一視同仁 貓奴福音

新加坡「組屋」，自34年前規定「不可養貓」的禁貓令後一直未有改例。目前新加坡政府正針對「禁貓令」徵求公眾市民意見，令新加坡的貓奴才有望在今年內，開心帶著愛貓入住組屋。

新加坡目前約有545萬人口，其中有將近82％，居住在建屋發展局（HBD）興建的組屋內，組屋計畫自1960年開始，以為期「99年」的租約，直接向公民出售政府建造的房屋，該項政策讓新加坡成為世界上擁有自己房屋率最高的國家之一。

鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖）

新加坡組屋糾紛 常見「你養貓了，我要去通報」

住在新加坡組屋居民，必須受到許多限制和法規的約束，其中一項是「禁貓令」，起初禁貓令並不存在，但1989年修例後，當局在法律中明訂組屋住戶不得養貓，建屋發展局官網上解釋，因為︴貓星人」很難限制只在屋內活動，牠們會脫毛，並在公共地方大、小便，也會發出貓叫聲，影響其他鄰居的生活。

一名住在組屋的住戶指，其實貓比狗安靜多了，不能理解為何「禁貓不禁狗」，為了住在租屋內，她只能偷偷地把貓藏起來。而新加坡組屋內每當鄰居間發生糾紛時，總有一方說「喔，你養貓了，我要去通報」。目前不清楚新加坡政府態度轉變的原因，有傳言稱，官方在2022年做的調查中，顯示有9成的受訪者認為貓咪是適合飼養的寵物，因此才讓該項實施已長達34年的組屋禁貓令，可望在今年內解除。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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