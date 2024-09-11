新加坡男子豪賭欠鉅款逃逸　被澳洲賭場追收近2億欠款

澳洲昆士蘭最高法院在周一（9日）裁定，新加坡男子黃耀哲（Wong Yew Choy，音譯）需要向澳洲黃金海岸的星億賭場（the Star Gold Coast）支付逾3,800萬澳元（約1.97億港元）。原因是有關賭場指，黃在2018年欠下賭場鉅款而未有償還。
根據有關報道指，黃耀哲在2018年的7月26日至8月2日期間，在有關賭場輸掉了4,730萬澳元，期間他未有繳清款項就離開了澳洲。根據法庭指出，賭場嘗試利用黃在事發前一年向賭場同集團的悉尼星億賭場提供的空白支票支付有關損失，不過黃及後阻止銀行兌現支票，令賭場未能取回欠款。其後賭場在2019年試圖在新加坡入稟追討，不過因為新加坡的法律禁止追討賭債而令訴訟被駁回。
稱賭場營運官口頭協議免除損失
在有關的訴訟指出，黃在期間曾頻繁地在星億賭場玩百家樂，並與28名隨行人員到昆士蘭及入住私人的套房。不過黃就否認欠星億集團款項，原因是他不滿荷官的派牌方式，而停止了賭博。黃指他在星億的首席營運官Paul Arbuckle口頭同意他毋須支付之前的損失，以及如果荷官再度犯錯亦不用支付損失下繼續參與賭博。不過Paul Arbuckle否認有作出有關的協議。
在審訊中黃的一方提供一封由Paul Arbuckle簽署給黃的信件，當中Paul Arbuckle為黃在賭場的「困難」經歷致歉，但提到有關的失誤沒有造成黃的財務影響，同時沒有提到免除黃的債務。而賭場亦在黃投訴後向他賠償了數百萬美元。法官也指出，黃提供的道歉信以及提供的其他證實都無法確立有關的協議存在。