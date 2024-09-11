新加坡男子豪賭欠鉅款逃逸　被澳洲賭場追收近2億欠款

澳洲昆士蘭最高法院在周一（9日）裁定，新加坡男子黃耀哲（Wong Yew Choy，音譯）需要向澳洲黃金海岸的星億賭場（the Star Gold Coast）支付逾3,800萬澳元（約1.97億港元）。原因是有關賭場指，黃在2018年欠下賭場鉅款而未有償還。

根據有關報道指，黃耀哲在2018年的7月26日至8月2日期間，在有關賭場輸掉了4,730萬澳元，期間他未有繳清款項就離開了澳洲。根據法庭指出，賭場嘗試利用黃在事發前一年向賭場同集團的悉尼星億賭場提供的空白支票支付有關損失，不過黃及後阻止銀行兌現支票，令賭場未能取回欠款。其後賭場在2019年試圖在新加坡入稟追討，不過因為新加坡的法律禁止追討賭債而令訴訟被駁回。