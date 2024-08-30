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國際
2024-08-30 10:45:17

新加坡男家門前離奇燒死　疑醉後失禁致電子煙漏電起火

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新加坡男家門前離奇燒死　疑醉後失禁致電子煙漏電起火

新加坡28日驚傳離奇命案！一名44歲男子被家人發現倒臥在家門口，下半身嚴重燒焦，已無生命跡象。警方指出，起火原因疑似與他口袋中的電子煙或行動電源有關。

據馬來西亞《東方日報》報道，新加坡波東巴西一處公寓八樓的走廊，28日發現一具男屍，面朝下倒在一間套房門口，下半身嚴重燒傷。警方後來證實，死者為44歲的林姓男子，生前與表姐同住該間套房內。

下半身燒得很嚴重

據悉，死者當天早上由朋友送回家，當時他已喝得爛醉。朋友稱當時曾嘗試敲門叫醒套房內的表姐，但她熟睡未應門，於是朋友將死者留在走廊上，便先行離去。

死者的64歲表姐受訪時供稱，她當時熟睡完全沒聽到敲門聲，直到早上9點員警敲門，她一開門就看到死者臉朝下倒在門口，看到這一幕簡直要嚇壞了。「他的下半身燒得很嚴重，幾乎已經燒得焦黑，員警告訴我，表弟已經死了。」死者表姊說。

誤傳用打火機自焚

而死者的哥哥透露，先前媒體報道弟弟誤用打火機燒死自己的說法並不正確，因為他抽的是電子煙，根本用不着打火機。

報道稱，死者的下半身，尤其是靠近口袋的地方燒得最嚴重，疑似口袋裏裝有電子煙或行動電源等電子用品。懷疑是死者在酒醉情況下尿褲子，尿液接觸到口袋裏的帶電物體，導致他觸電失去意識，帶電物體跟着起火，死者下半身因此被嚴重燒焦。目前警方已排除他殺的可能性，調查工作在進行中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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