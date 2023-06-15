新加坡發現蘭花新品種 命名「魚尾獅」

繼2019年後，新加坡再發現新的蘭花品種，新品種擁有奶黃色、垂懸式花瓣，命名為Claderia leontocampus。其中，leontocampus來自「魚尾獅」希臘文音譯，而魚身獅頭的「魚尾獅」雕像正是新加坡地標。

新加坡國家發展部長李智陞在Facebook發文表示，新品種蘭花是新加坡植物園研究員2020年進行野外調查時首度發現。他指出，新加坡持續發現新植物品種，顯示維護生物多樣性的重要。

據新加坡國家公園管理局介紹，Claderia leontocampus尚未發芽時，外觀與同屬的綠花卡爾代拉蘭(Claderia viridiflora)很相似，由於相關記錄不足，暫無法判斷此花種的族群大小。

在蘇門答臘及馬來半島均有發現

管理局並指，Claderia leontocampus除了生長於新加坡，在印尼蘇門答臘(Sumatra)及馬來半島也有其蹤影。

《海峽時報》報道，新加坡上次發現新蘭花品種，是植物園研究員2019年在武吉知馬自然保護區(Bukit Timah Nature Reserve)發現蘭花品種Nervilia singaporensis。

在新加坡植物園可看到許多熱帶植物，其中國家蘭花園展出逾千種蘭花品種。