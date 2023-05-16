新加坡租樓｜業主加租六成 夫婦：周圍租金飆升像世界末日

新加坡住宅租金近年愈升愈有，租樓一族大嘆吃不消。居於中心區域的Eva Teh去年底租約期滿，與丈夫都預料業主會加租，但加幅竟達60%，嚇倒他們。她向英國廣播公司(BBC)稱，「我們立即找其他租盤，結果令我們再度震驚，周圍租金都飆升。想到可能租不起屋嚇壞了我們，感覺像世界末日。」新加坡私樓租金狂升，原因之一是過去兩年多新冠肺炎疫情推遲樓宇興建，導致求過於供，另外年輕人想有私人空間搬離與家人同住的公共房屋「組屋」，也推高了租金。

Teh與丈夫在沒有選擇下，與業主討價還價，最終他們租住的一房單位，月租由租金飆升前的1,950新加坡元(約1.14萬港元)，加至2,900新加坡元(約1.7萬港元)。Teh是傳媒自由工作者，「為了應付增加了的租金，我要努力工作賺錢」；萬一到了入不敷支，只好動用積蓄，「幸好我們儲了一筆應急錢以應付這種情況」。新加坡私樓租金去年升幅較過去10年急速，最近數月持續攀升，高級住宅租金的升幅速度更超越美國紐約。新加坡當局稱，疫情下建樓項目推遲令供應量減少，而疫情後經濟復常，非本地居民開始「回流」並搶租盤。

新加坡租金飆升｜年輕人寧租屋 不與家人住「組屋」

新加坡原本只有外國人租樓住，惟現在愈來愈多年輕人搬出與家人同住的組屋去過獨立生活。在2021年疫情隔離期間，Pearlyn Siew搬到共享單位，有自己的房間，但與其他租戶共用浴室、廚房和洗衣設備。她說，「我需要空間，整個疫情與家人同困一屋，令我感到窒息。」父母並不同意她搬出來，但擁有自己的私人空間後，她的情緒變好，與家人關係也改善了。

Asher Chua與父母和3名兄弟姊妹同住，他指兄弟姊妹沒有工作，大家同處一室使用廁所浴室等常有衝突，「當大家生活階段不同，很難相處」。Siew和Chua一樣未婚，又未到35歲，不符合申請組屋的資格。社會學者指，有關規定令單身人士不能入住可負擔得起的房屋，即使他們想有私人空間。租金飆升也影響同性戀居民，新加坡不承認同性婚姻，所以他們也要租私樓。