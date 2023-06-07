新加坡結束逾180年歷史賽馬 收回馬場建公共房屋

新加坡與香港同樣有土地供應問題，房屋供應減少及多了年輕人獨立自住，令房屋求過於供租金猛漲。成立於1842年、有181年歷史的新加坡賽馬會Singapore Turf Club周一突宣布，明年10月5日舉行的第100屆新加坡金盃賽事，將是旗下克蘭芝馬場(Kranji racecourse)的「閉幕賽」，120公頃土地將於2027年交還政府重新發展。克蘭芝賽馬場面積相等於約200個足球場，政府將用作建設公共房屋「組屋」和休閒設施。

新加坡賽馬會對政府關閉馬場的決定感傷心，但也明白新加坡對土地的需求。克蘭芝賽馬場將劃入北部發展計劃，國家發展部第二部長英蘭妮稱，馬場入場人數逐年下降，有必要重新審視土地的用途，「大眾對土地的需求不斷增加，政府定期檢討土地使用計劃，以優化有關資源，滿足新加坡人的需要」。她指政府早已徵用數個高爾夫球場，而且像馬場可釋放120公頃土地、足以用來規劃住宅區的地段並不多。

蘇格蘭商人里德1842年將賽馬引入新加坡，使用花拉公園場地賽馬。隨著賽馬日益受歡迎，馬場1933年搬到較大的武吉知馬，到2000年馬場再搬到克蘭芝。但近年賽馬日入場馬迷愈來愈少，從2010年一日平均1.1萬人，降至2019年新冠疫情爆發前的約6,000人。2022年4月重開，入場人數更減至約2,600人。據悉，2010年新加坡賽馬的年投注額大約為21億新加坡元(約122億港元)，但時至今日大約只有11億新加坡元(約63.94億港元)。相較於新加坡，香港賽馬會2021/22財政年度，賽馬投注額按年上升3.1%至近1,404億元，馬會因而要繳納的賽馬博彩稅同時升2.9%至141億元。

港星馬場難相提並論

對於本港能否仿效新加坡，將部分賽馬場所佔地改作住宅用途，土地供應專責小組成員兼香港測量師學會前會長劉振江認為，新加坡馬場與香港馬場不能相提並論，因新加坡賽馬活動式微，但香港馬迷數以十萬計，且賭博牽涉很龐大的慈善事業和社會服務，拆去馬場建屋將有極大影響，規劃上跑馬地密度已經很高，且有市肺功能，不適合發展。城市規劃委員會成員余偉業指，每次土地轉換用途都是公眾利益的平衡，舉例社會上曾討論過改劃體育會等設施建屋，均須平衡其公眾用途和房屋需求，而馬場比體育會的公眾使用層面更寬，「全港市民都用到，可以入場」，若建屋影響將很大。