新加坡總理交棒｜黃循財就職演說：走入基層　希望中美關係保持穩定

黃循財發表就職演說時先講馬拉話，用了「turun padang」(走入基層) 一詞，承諾會與團隊一同為人民和國家竭盡所能，並會走入基層貼近民眾，了解人民心聲，努力提高人民的生活質素。他然後用普通話說：「很榮幸能接替李顯龍先生出任總理，以這個新的身份繼續為人民服務。在未來的日子裡，我將竭盡所能，擔起這項重任。」黃循財讚揚李顯龍為新加坡鞠躬盡瘁，做出很多貢獻，「我從政以後，他就像我的良師，悉心指導我。作為我的內閣同僚，他也不斷地支持和鼓勵我。」黃循財感激李答應繼續留在內閣，為他和執政團隊提供寶貴意見和看法。李顯龍卸任後轉任國務資政，並與一眾新政府成員在黃循財監誓下就任。

新加坡總理交棒｜首位在新加坡建國後出生的總理 黃循財亦以英語發言，稱「今天是重要的里程碑，代表的不僅是領導團隊的交替，也是世代的交接。」他是首位在新加坡建國後出生的總理，其所領導的第四代領導班子中，幾乎所有成員都是在新加坡1965年獨立後出生。黃循財指出，新加坡人譜寫國家未來的新篇章，並非從頭開始，而是「站在巨人的肩膀」；這是指過去3任新加坡總理助國家成長：李光耀帶領國家獨立，吳作棟培養更友好和更仁慈的社會，國家在李顯龍領導下順利渡過國內外轉變，克服多個危機。