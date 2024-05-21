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國際
2024-05-21 18:25:08

新加坡航空客機遇氣流迫降曼谷　最少1死約30傷

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新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場。(讀者提供)

新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場。(讀者提供)

新加坡航空一架客機飛行途中遇強烈氣流，於泰國時間今日(21日)下午近4時緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，事故中最少1人死亡、約30人受傷；另一度有報道指，事故致2人離世。該班編號SQ321的客機為波音777-300ER型號，從英國倫敦飛往新加坡，機上共有211名乘客和18名機組人員，途中遭遇強烈氣流(severe turbulence)。新加坡航空向死者家屬致上深切哀悼，正為所有乘客和機組人員提供一切可能的幫助。

社交平台照片可見飛機餐散滿一地，機場附近泊有多架救護車。涉事客機編號為9V-SWM，其機身採用星空聯盟(Star Alliance)塗裝，有別於新加坡航空標準色彩。

▼航班在泰國曼谷迫降▼

新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場。(讀者提供) 新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場。(FB專頁Airline Secrets Exposed圖片) 新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場。(網上圖片) 新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，造成1人死亡、30人受傷。(網上圖片) 新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，造成1人死亡、30人受傷。(網上圖片) 新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場。(讀者提供) 新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場。(讀者提供) 新加坡航空一架客機緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，造成1人死亡、30人受傷。(網上圖片)
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