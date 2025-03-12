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國際
2025-03-12 17:32:01

新加坡航空機上禁用「尿袋」 4月1日起實施

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新加坡航空客機。(互聯網)

新加坡航空客機。(互聯網)

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繼南韓、台灣的航空公司，新加坡航空(Singapore Airlines)周三(12日)公布，4月1日起將禁止乘客在航班途中使用俗稱「尿袋」的流動充電器，或透過機上USB為「尿袋」充電。

新航在Facebook官網公布，公司遵守國際航空運輸協會關於危險物品運輸的規定，其中，流動充電器被歸類為鋰電池。因此所有新航航班的乘客須隨身攜帶流動充電器、不能將其置於寄艙行李內。

攜容量較大「尿袋」上機需獲航空公司批准

新加坡聯合早報報道，新航乘客目前可攜容量不超過100Wh的流動充電器，無需特別批准；容量介於100Wh至160Wh之間的流動充電器，則需航空公司批准。新加坡民航局指出，民航局定期審查並更新相關法規，以應對新出現的風險，並確保達到最高安全標準。

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今年1月，南韓釜山航空一班客機疑因機上流動充電器起火，火勢蔓延全機，造成7名乘客和機員受傷。(互聯網) 南韓釜山航空。(互聯網) 台灣長榮航空。(互聯網) 台灣中華航空。(互聯網)

釜山航空客機起火

今年1月，南韓釜山航空一班客機疑因機上流動充電器起火，火勢蔓延全機，造成7名乘客和機員受傷。事後，釜山航空規定，在航班上流動充電器及備用鋰電池必須隨身攜帶，禁止放在機艙行李架上，並禁止為流動充電器及備用鋰電池充電。南韓另外6間航空公司也有相關規定。

台灣航空公司新規定

由於寄艙行李放置的貨艙氣壓較低，流動充電器在貨艙內可能壓力膨脹、起火甚至爆炸。台灣的華航、長榮等航空公司從3月1日起，禁止乘客在航班途中使用流動充電器及備用鋰電池，或為其充電。
 

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