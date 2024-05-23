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國際
2024-05-23 16:45:16

新加坡航空遇氣流｜全球十大亂流航線排行榜　中國及日本共佔6條

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新加坡航空遇氣流｜全球十大亂流航線排行榜　中國及日本共佔6條

21日，新加坡航空亂流事故引發關注。亂流預測平台Turbli網站近日公布2023年全球10大亂流航線名單，亞洲航線佔7條，其中包括中國4條、日本2條。

據Turbli網站介紹，該名單是基於該網站的歷史亂流資料庫，按照亂流強度指標「渦流消散率」（Eddy Dissipation Rate, EDR），對全球15萬條航線進行分析後做出的排名。每次飛行都會在其平均巡航高度上計算地表上的渦流。按EDR數值，將亂流分為4個不同等級：輕度亂流 （0-20）、中度亂流 （20-40）、嚴重亂流 （40-80）和極端亂流 （80-100）。

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聖地牙哥至聖克魯斯為亂流最強航線

根據這一名單，2023年全球亂流平均強度最高的航線為智利首都聖地牙哥（San Diego）至玻利維亞的聖克魯斯（Santa Cruz），EDR平均數值為17.568；排在第2、3名的航線均在亞洲，分別是哈薩克的阿拉木圖（Almaty）飛往吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek），EDR平均數值為17.457，以及中國甘肅省蘭州機場到四川省成都機場，EDR平均數值為16.75。

此外，日本名古屋的中部國際機場至仙台、大阪至仙台，也在排行榜上分別位居第4與第7名。中國甘肅省蘭州至陝西省咸陽、咸陽至四川成都、咸陽至重慶的航線則分別佔據第6、8、9名。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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