新加坡航空遇氣流｜男乘客猶有餘悸︰有人耳朵出血 安全帶都戴唔切 目睹遇難老翁接受CPR 

新加坡航空公司一架波音客機，由倫敦飛往新加坡時，因強烈氣流，緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場。一名在機上的英國男乘客猶有餘悸，講述事發時的恐怖情況，指他則繫好安全帶，客機便隨即急降，有乘客耳朵出血，機艙內尖叫聲四起，景象嚇人得「超現實」。

當局表示，在事件中死亡的是一名73歲的英國男子，相信是因心臟病而死，而其妻子亦在醫院接受治療。來自英國Lewisham的男乘客Andrew Davies親眼看著該名男子接受CPR急救。

新加坡航空遇氣流｜乘客︰已不斷為老翁做CPR 有人耳朵出血

涉事的新加坡航空公司的客機從6,000呎高度急降，Davies指事發前機艙內亮起「繫上安全帶」燈號，他立即照做，而說時遲那時快，客機立即急降。他直言事件是他搭飛機30年以來最恐怖的一次，他讚揚機組人員已經竭盡全力幫助乘客，而不少機組人員亦受了傷。