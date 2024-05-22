新加坡航空遇氣流｜20人留醫深切治療 撞傷頭英男：部分人直頭「翻筋斗」

新加坡航空客機遇氣流釀1死多人受傷，曼谷機場當局昨指有30人受傷，其中7人傷勢嚴重；接收傷者的曼谷醫院今日則稱，20人目前留醫深切治療部，另外共58人在不同醫療設施治理，以及27人已出院。
頭頂撞傷、68歲的Jerry從倫敦出發經新加坡往澳洲出席兒子婚禮，指飛機猛然下降前毫無預警，他去完廁所剛返回座位，「我的頭撞向天花，妻子也是，部分人較慘，他們正(在通道)行走直頭翻筋斗，非常恐怖」，然後氣流突然停止下來，但之後又再有。他稱空中服務員已盡力照顧受傷乘客，有很多人受傷，而部分空中服務員本身也受傷，最後客機廣播稱轉飛到曼谷降落。Jerry另稱，兒子亦飛拋到他座位後面兩行的地面，他聽到有人在廁所內撞向天花，傷勢不算輕。Jerry說，他和家人都「很好彩」無死掉。另有乘客形容事發非常突然，全部人都沒有準備，安全帶燈並未有亮起，不少人起身去廁所。
新加坡航空遇氣流｜死者與妻飛往東南亞度假6星期
客機載有211名乘客，包括41名新加坡人，其餘人來自澳洲(56人)、英國(47人)、新西蘭(23人)、馬來西亞(16人)，還有美國、加拿大和南韓等地，另有18名機組人員。一名新加坡父親表示，22歲兒子去倫敦探望女友後，兩人一起回國遇上這次九霄驚魂，「我兒子當時在廁所，女友則在座位上，兩人都沒有大礙，兒子因拋來拋去有點瘀傷」。另一名母親說，兒子Josh經新加坡往峇里，他才坐下扣上安全帶，一度昏過去，下一刻醒來發現與其他人跌落地面，幸好只受輕傷。Josh稱，周圍都是血，水散落一地。
新加坡航空緊急調派50名職員往當地協助受影響乘客，並派特別航班接載受事故影響的約130名乘客和12名機組人員到新加坡，客機周三早上降落樟宜機場。新航表示，仍有74名乘客和6名機組人員留在曼谷，包括接受治療的傷者。疑死於心臟病發的乘客是來自英國、73歲的Geoffrey Kitchen，他與妻子前往東南亞展開6星期旅遊，豈料踏上死亡之旅。報道指，Kitchen居於布里斯托附近，在新冠疫情期間曾與樂團籌款幫助區內的小商戶。鄰居說，他近年有心臟問題，曾做手術擴張血管。
新加坡航空遇氣流｜客機跌入「氣阱」
曼谷機場當局稱，客機跌入於大氣中可引起飛機急速上升或下降的「氣阱」(air pocket)，在遇上氣流時前一刻空中服務員正向乘客派發早餐。航班追蹤網站FlightRadar24表示，客機於當地時間周二下午2時19分遇上氣流時，該區當時有強勁雷暴。有專家表示，通常飛機穿過雲層會產生氣流，但氣流也可能在「晴空」中出現，飛機的雷達未必探測到，又指「強勁氣流造成死傷的情況罕見」；在航程坐下時扣上安全帶，在遇上強烈氣流時，結果絕對有「生與死」的分別。