新加坡航空遇氣流｜20人留醫深切治療 撞傷頭英男：部分人直頭「翻筋斗」

新加坡航空客機遇氣流釀1死多人受傷，曼谷機場當局昨指有30人受傷，其中7人傷勢嚴重；接收傷者的曼谷醫院今日則稱，20人目前留醫深切治療部，另外共58人在不同醫療設施治理，以及27人已出院。

頭頂撞傷、68歲的Jerry從倫敦出發經新加坡往澳洲出席兒子婚禮，指飛機猛然下降前毫無預警，他去完廁所剛返回座位，「我的頭撞向天花，妻子也是，部分人較慘，他們正(在通道)行走直頭翻筋斗，非常恐怖」，然後氣流突然停止下來，但之後又再有。他稱空中服務員已盡力照顧受傷乘客，有很多人受傷，而部分空中服務員本身也受傷，最後客機廣播稱轉飛到曼谷降落。Jerry另稱，兒子亦飛拋到他座位後面兩行的地面，他聽到有人在廁所內撞向天花，傷勢不算輕。Jerry說，他和家人都「很好彩」無死掉。另有乘客形容事發非常突然，全部人都沒有準備，安全帶燈並未有亮起，不少人起身去廁所。