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國際
2024-05-21 20:59:25

新加坡航空遇氣流｜5分鐘內急降6000呎 乘客：無扣安全帶全部拋上天 73歲英漢死亡(有片)

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新加坡航空

受傷乘客送院(左圖)，死者遺體(紅圈)躺在機艙地上(右圖)。(互聯網)

新加坡航空客機遇氣流事故，新航初步證實事故造成1人死亡，以及18名乘客留醫，另有12人送院接受治療。但稍早時有報道指事故增至2死。曼谷機場當局稱，死者為一名73歲英國男子，似乎是死於心臟病發；有7名乘客傷勢嚴重，他們都是頭部受傷，以及有一名機組人員受傷留醫。新航暫未披露詳情，路透社稱，根據航班追蹤網站資料，載有211名乘客和18名機組人員的新航波音777客機，從英國倫敦起飛約11小時後遇上強勁氣流，於5分鐘內從37,000呎急降至31,000呎。

28歲學生Dzafran Azmir稱，「飛機突然向上傾斜，不斷震動，我開始感到害怕會有事發生。非常突然地，飛機急劇下降，全部坐著沒有扣上安全帶的人立即拋到天花板。部分人頭撞上方的行李架，撞凹了行李架，也有人撞上燈和氧氣罩所在位置，撞爛了它們。」有圖片可見，一名空姐事後坐在座位上，她被撞傷血流披面。另有乘客撞至耳朵流血。

受傷乘客送院，其餘人士和機組人員在機艙內接受檢查和在曼谷機場接受治療。客機從倫敦起飛，原定飛往新加坡樟宜機場，因遇氣流造成傷亡急降曼谷機場。

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