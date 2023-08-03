新加坡處決今年第5名死囚 逾一周內第3次執行絞刑

新加坡周四(3日)宣布，已處決一名因販運海洛英而遭定罪的39歲男子。這是新加坡一個多星期以來第3次、今年第5次執行絞刑。

穆罕默德‧沙勒‧阿杜爾‧拉蒂夫(Mohamed Shalleh Adul Latiff)因「以販運為目的」持有約55克海洛英，2019年被判死刑。新加坡中央肅毒局發布聲明表示，被告的死刑已於周四執行。

新加坡死刑｜死囚自辯

根據法院文件，穆罕默德‧沙勒在2016年被捕前任職送貨司機，審訊期間，他辯稱自己一直以為是在替一名欠債的友人運送私煙。

新加坡政府在新冠疫情期間暫停執行死刑2年，其後於2022年3月恢復。穆罕默德‧沙勒成為恢復執行死刑以來，第16名被送上絞刑台的死囚。

新加坡死刑｜聯合國譴責

約於一星期前，新加坡當局才在人權組織譴責聲浪下，處決近20年來首名女囚犯。她是45歲的新加坡人莎莉戴維(Saridewi Binte Djamani)，因販運並持有至少30.72克的純海洛英，於2018年7月被判死刑，並於上周五(7月28日)伏法。之前，一名57歲的新加坡籍男子於上周三(7月26日)因販運50克海洛英被執行絞刑。

聯合國上周譴責新加坡接連執行絞刑，並呼籲該國暫緩執行。

新加坡死刑｜刑法嚴苛

儘管國際社會反對死刑的壓力愈來愈大，新加坡仍堅持死刑能有效阻嚇販毒。當地的禁毒法堪稱世界最嚴厲之一，只要販運超過500克大麻或15克海洛英，就可能被判死刑。