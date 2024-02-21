新加坡認補貼Taylor Swift開騷 披露直接聯絡主辦方發邀請

美國樂壇天后Taylor Swift下月將於新加坡開演唱會，泰國總理賽塔日前爆料，新加坡為每場Taylor Swift演唱會提供高達300萬美元（約2,300萬港元）的補貼，條件是要求新加坡成為Taylor Swift全球巡演的唯一東南亞站。新加坡《聯合早報》報道，新加坡政府沒有否認賽塔的說法，指Taylor Swift於新加坡演出可為該國帶來巨大經濟收益。

新加坡文化、社區及青年部與新加坡旅遊局回覆《聯合早報》查詢時表示，文社青部和新加坡體育城的管理團隊活力加冷體育管理私人有限公司（KASM），意識到新加坡人以及整個區域的歌迷，對Taylor Swift在新加坡演出有巨大需求，因此直接與演唱會主辦方AEG Presents合作，邀請Taylor Swift演出，旅遊局也通過撥款支持活動。

將為新加坡旅業帶來巨大收益

當局指出，新加坡不只擁有優越的地理位置和基礎設施，也是個安全、高效的國家，文化活動豐富多彩，是舉辦大型國際活動的理想地點。Taylor Swift新加坡演唱會目前已售出30多萬張門票，還有大量歌迷從其他國家趕來，演出可能會給新加坡經濟帶來巨大收益，特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動。

Taylor Swift將於3月2日至3月9日於新加坡國家體育場連開6場演唱會，每場可容納5.5萬名觀眾。門票去年開售，所有預售門票三小時內被一搶而空。

