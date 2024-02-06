新加坡通過新法 可無限期關押性侵等「危險罪犯」

新加坡周一（5日）通過法例，可無限期關押犯下性侵等罪行的「危險罪犯」，即使他們服完刑期也不能自動獲釋，須經評估不會有重犯風險，當局估計，新法每年影響不足30名罪犯。（路透社資料圖片）

新加坡周一（5日）通過法例，可無限期關押犯下性侵等罪行的「危險罪犯」，即使他們服完刑期也不能自動獲釋，須經評估不會有重犯風險，當局估計，新法每年影響不足30名罪犯。該法雖獲包括反對黨在內廣泛支持，但有議員憂慮可能因錯誤預測而造成過度拘留。

須內政部長評估 不會有重犯風險

新法適用於21歲以上被判謀殺、強姦或與未成年人士性交等罪成的犯人，他們被視為獲釋後有重犯風險。新法下這些「危險罪犯」服刑期滿後不會自動獲釋，而是必須由內政部長決定他們是否不再對公眾構成威脅。一個由退休法官、律師、精神病專家及心理學家組成的審視委員會將向內政部長提供建議，罪犯及其律師也可以向委員會作出陳述。被認定不適合出獄的罪犯，將會每年接受一次審查。