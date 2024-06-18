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國際
2024-06-18 15:29:00

新加坡運油船意外　海獺難受打滾水鳥染黑 (有片)

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新加坡運油船意外，海獺難受打滾水鳥變黑。(X)

新加坡運油船意外，海獺難受打滾水鳥變黑。(X)

一艘懸掛荷蘭國旗的挖沙船，在上周五（14日）與一艘新加坡的運油船碰撞，導致大量的油污污染新加坡的南部海岸，當地著名的觀光區聖淘沙，所有的海灘要關閉。但石油仍有蔓延現象，附近自然生態恐怕遭到破壞，當地觀光產業也受到衝擊。

船事故發生後，旅遊勝地聖淘沙，對開海面仍有黑色的油污污染海面，海灘亦滿佈污泥。 局派出約1,500名義工18 艘船進行清理工作，並鋪設了近 1.5里的吸油欄防止油污擴大。當地的學者稱未有造成大範圍的生態災難。但有民眾拍攝到兩隻小海獺，在沙灘上不住打滾磨擦，似乎因沾上油污不適，想藉以擦掉油污。沙灘的海岸線卻佈滿厚厚的黑色石油。亦有人拍到水鳥，全身沾上石油，變成黑色。

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新加坡運油船意外，海獺難受打滾水鳥染黑。(X) 新加坡運油船意外，海獺難受打滾水鳥染黑。(X)

環保組織：死魚、水獺和水鳥被浮油覆蓋

當地環保組織 Marine Stewards 表示，石油洩漏導致魚類、鳥類和海洋動物窒息，這些動物必須在水面上呼吸空氣，例如海龜和海豚，有一些死魚、水獺和水鳥的照片被浮油覆蓋。

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