新加坡運油船意外　聖淘沙多個泳灘關閉清理油污

一艘懸掛荷蘭國旗的挖沙船，在上周五（14日）與一艘新加坡的運油船碰撞，導致大量的油污污染新加坡的南部海岸，當地著名的觀光區聖淘沙，所有的海灘要關閉。
新加坡當局表示，仍在清理在聖淘沙對開海面的油污。涉事的挖沙船報稱因為引擎失去動力，在周五撞上了新加坡的運油船而造成事故，當中船上油缸的至少一半燃油，約400噸流出了海面。新加坡的海事及環境部門發聯合聲明表示：「撞擊導致海洋榮譽號運油船的其中一個油庫，盛載的低硫燃油漏出海面。」
聲稱生態未受破壞
在事故後，新加坡的旅遊勝地聖淘沙，對開海面仍有黑色的油污污染海面，海灘亦滿佈污泥。因此當地目前仍禁止遊客游泳及進行海上活動。雖然有一些海上的生物被油污污染，但是當地的學者稱未有造成大範圍的生態災難。指目前未有觀察到事故對生物多樣性造成影響，不過就在一些紅樹林的根部亦發現油污。而當地的義工指，現時估算是否造成破壞仍言之尚早：「這是一個很好的訊號，我們沒見到有野生動物受困，不過我們仍需要監察，這需要一段時間我們才看到油污造成的真正影響。」
新加坡當局指有約1,500名義工協助清理，不過外國媒體指更多的合約工人在聖淘沙協助清理，並擺放了1.5公里的吸油欄防止油污擴大。