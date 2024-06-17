新加坡運油船意外　聖淘沙多個泳灘關閉清理油污

一艘懸掛荷蘭國旗的挖沙船，在上周五（14日）與一艘新加坡的運油船碰撞，導致大量的油污污染新加坡的南部海岸，當地著名的觀光區聖淘沙，所有的海灘要關閉。

新加坡當局表示，仍在清理在聖淘沙對開海面的油污。涉事的挖沙船報稱因為引擎失去動力，在周五撞上了新加坡的運油船而造成事故，當中船上油缸的至少一半燃油，約400噸流出了海面。新加坡的海事及環境部門發聯合聲明表示：「撞擊導致海洋榮譽號運油船的其中一個油庫，盛載的低硫燃油漏出海面。」