新加坡邀電視辯論死刑 富商布蘭森拒絕：應與利益相關者對話

英國富商、維珍航空創辦人布蘭森批評新加坡對輕度智障毒犯達馬林加姆執行死刑，新加坡內政部長兼律政部長尚穆根早前公開邀請他，在電視直播中辯論新加坡對毒販和死刑的政策。布蘭森今日在其網誌刊登「千字文」公開信回應，他決定拒絕尚穆根有關邀請，解釋電視辯論在時間和討論範圍上都有限制，並且很多時是針對個人而非事件，對複雜的死刑議題無補於事。

布蘭森指，新加坡當局應該與利益相關者進行具建設性和長遠的對話，以及承諾死刑政策具透明度和證據。他又說，有關討論亦需要當地人聲音，「我是廢除死刑的全球提倡者，一如多年以來，我會繼續盡力引起其他人關注這個議題」。在新加坡此個案，他們是受到當地一些人士和組織啟發，包括擁有經驗、知識和數據的倡議者、律師和記者，布蘭森認為新加坡政府應該積極與這些人士討論。