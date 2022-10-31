新加坡邀電視辯論死刑 富商布蘭森拒絕：應與利益相關者對話

英國富商、維珍航空創辦人布蘭森批評新加坡對輕度智障毒犯達馬林加姆執行死刑，新加坡內政部長兼律政部長尚穆根早前公開邀請他，在電視直播中辯論新加坡對毒販和死刑的政策。布蘭森今日在其網誌刊登「千字文」公開信回應，他決定拒絕尚穆根有關邀請，解釋電視辯論在時間和討論範圍上都有限制，並且很多時是針對個人而非事件，對複雜的死刑議題無補於事。
布蘭森指，新加坡當局應該與利益相關者進行具建設性和長遠的對話，以及承諾死刑政策具透明度和證據。他又說，有關討論亦需要當地人聲音，「我是廢除死刑的全球提倡者，一如多年以來，我會繼續盡力引起其他人關注這個議題」。在新加坡此個案，他們是受到當地一些人士和組織啟發，包括擁有經驗、知識和數據的倡議者、律師和記者，布蘭森認為新加坡政府應該積極與這些人士討論。
新加坡死刑｜祖父為法官反對死刑
布蘭森在文中提到，父親曾向他提及祖父一世紀前在英國當過律師，然後成為高等法院法官，而祖父人生最大遺憾是戴上黑帽作出死刑判決；在走到人生盡頭時，若時光能夠倒流，祖父最不想做的就是這事。祖父向他父親說，不但不同意殺人的原則，還關注過程中可能有無辜的人被處決，布蘭森說「歷史證明他是對的，而且不斷發生。」惜他祖父未能見證英國於1969年廢除死刑。