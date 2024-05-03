新加坡駐日使館回應參贊偷拍事件　稱會進行調查並考慮放棄外交豁免

新加坡駐日本大使館的一名職員，在今年初於東京一個公眾浴場，涉嫌偷拍未成年男子裸照的事件。日本媒體向新加坡外交部查詢後，新加坡回應會就事件作出調查，並考慮放棄有關的外交豁免。

日本媒體在周四（2日）報道，新加坡駐東京大使館的一名55歲外交參贊，在今年2月於一個公眾浴場用手機，偷拍了浴場內男性客人的裸照，當中包括未成年人士的照片。浴場其後報警，並檢查參贊的手機，證實存有未成年男性的裸照。不過有關的參贊雖然承認事件，但以外交豁免權，而拒絕遵從警方帶署調查。新加坡大使館其後更指有關外交人員在4月中已結束任期回國。