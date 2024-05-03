新加坡駐日使館回應參贊偷拍事件　稱會進行調查並考慮放棄外交豁免

新加坡駐日本大使館的一名職員，在今年初於東京一個公眾浴場，涉嫌偷拍未成年男子裸照的事件。日本媒體向新加坡外交部查詢後，新加坡回應會就事件作出調查，並考慮放棄有關的外交豁免。
日本媒體在周四（2日）報道，新加坡駐東京大使館的一名55歲外交參贊，在今年2月於一個公眾浴場用手機，偷拍了浴場內男性客人的裸照，當中包括未成年人士的照片。浴場其後報警，並檢查參贊的手機，證實存有未成年男性的裸照。不過有關的參贊雖然承認事件，但以外交豁免權，而拒絕遵從警方帶署調查。新加坡大使館其後更指有關外交人員在4月中已結束任期回國。
疑未有上報偷拍事件
日本《朝日新聞》就報道，該名參贊在4月12日結束在日本的工作後，隨即返國，但沒有向新加坡的外交部交代過有關偷拍的事件，直到日本媒體在周四的報道才通報事件，而日本方面亦未有提供有關情報。新加坡方面回應媒體，表示會對事件進行徹底的調查，並且在確認事實之後，考慮放棄有關的外交豁免權。
《朝日新聞》指，據警方表示當時的警員在現場確認了有關參贊的手機後，該名外交人員有立即刪除手機內約700張的相片。但拒絕跟警員回警署，並在現場離去。根據外交豁免權，外交人員可以不被當地扣留及審判的權力，而日本警視廳就事件向外務省作出研究，希望新加坡大使館可以讓有關的職員出庭受審。