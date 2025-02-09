新加坡10種蝙蝠身上發現2種軟蜱蟲 專家籲注意傳播病毒風險

一個跨國研究團隊在新加坡10種蝙蝠身上發現2種軟蜱蟲。專家指，儘管蝙蝠身上的軟蜱等寄生蟲一般僅以蝙蝠為宿主，至今沒證據顯示這些軟蜱蟲會叮咬人類，但若遭叮咬可能引發疼痛、發熱等病症，傳播病毒風險不容忽視。

蜱蟲可能寄生於哺乳類、鳥類、爬蟲類身上

蜱是一種寄生生物，可能寄生於哺乳類、鳥類、爬蟲類等動物身上。這次在蝙蝠身上發現的蜱蟲類型，暫無證據顯示會叮咬人類，然而，近年蜱蟲構成的疾病傳播風險受到關注。

新加坡聯合早報報道，2011年至2020年間，由杜克—新加坡國立大學醫學院(Duke-NUS Medical School)領導的跨國研究團隊，在新加坡11個地點鋪設霧網等陷阱暫時困住蝙蝠，以便對蝙蝠身上的寄生蟲進行採樣及分析。