新加坡10種蝙蝠身上發現2種軟蜱蟲 專家籲注意傳播病毒風險

一個跨國研究團隊在新加坡10種蝙蝠身上發現2種軟蜱蟲。專家指，儘管蝙蝠身上的軟蜱等寄生蟲一般僅以蝙蝠為宿主，至今沒證據顯示這些軟蜱蟲會叮咬人類，但若遭叮咬可能引發疼痛、發熱等病症，傳播病毒風險不容忽視。
蜱蟲可能寄生於哺乳類、鳥類、爬蟲類身上
蜱是一種寄生生物，可能寄生於哺乳類、鳥類、爬蟲類等動物身上。這次在蝙蝠身上發現的蜱蟲類型，暫無證據顯示會叮咬人類，然而，近年蜱蟲構成的疾病傳播風險受到關注。
新加坡聯合早報報道，2011年至2020年間，由杜克—新加坡國立大學醫學院(Duke-NUS Medical School)領導的跨國研究團隊，在新加坡11個地點鋪設霧網等陷阱暫時困住蝙蝠，以便對蝙蝠身上的寄生蟲進行採樣及分析。
新加坡10種蝙蝠身上發現蜱蟲
蝙蝠是夜行動物，研究員只能在入夜時進行工作，一般在傍晚6時開始設網，到了午夜才完成樣本收集。研究員全程需要全副武裝，佩戴防護設備以免感染潛在病原體。
報道指，樣本帶回實驗室後的分析工作相當耗時，透過電子顯微鏡才能確定蜱蟲的種類。新加坡已知有大約25種蝙蝠，跨國研究團隊捕捉到的蝙蝠，包括長舌果蝠(Eonycteris spelaea)、短耳犬蝠(Cynopterus brachyotis)，以及短吻果蝠(Penthetor lucasi)。根據研究團隊近日發表的報告，在10種蝙蝠身上發現2種軟蜱蟲，種類是Ornithodoros batuensis和Argas pusillus，前者是首次在新加坡發現。
專家：應了解蜱蟲對公眾衛生構成甚麼威脅
杜克—新加坡國立大學醫學院專家劉虹妏受訪表示，軟蜱蟲有傳播病毒風險，也曾有寄生在人類身上的病例。全球的蜱蟲監測工作近年持續加快，新加坡對軟蜱的研究不足，應投入更多資源以了解蜱蟲的生物多樣性和分布情況等，以及蜱蟲在複製和傳播病原體所扮演的角色。劉虹妏指出，了解這類寄生蟲對公眾衛生構成甚麼威脅，非常重要。
切勿打擾蝙蝠棲息地
報道也指出，蝙蝠身上的軟蜱等寄生蟲一般僅以蝙蝠為宿主，並只出現在蝙蝠棲息地周圍，目前沒有證據顯示這些軟蜱會叮咬人類。劉虹妏認為，只要人類不打擾蝙蝠的棲息地，就毋須過度擔憂會有健康風險。