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國際
2023-09-20 15:06:52

新加坡2歲女童「鐵鍋燒屍」命案 冷血父判囚21年半加鞭刑18下

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新加坡2014年發生轟動全城的「鐵鍋燒屍」命案。(路透社資料圖片)

新加坡2014年發生轟動全城的「鐵鍋燒屍」命案。(路透社資料圖片)

新加坡2014年發生轟動全國的「鐵鍋燒屍」命案，2歲半女童烏美莎（Umaisyah）遭吸毒父親掌摑致死後，還被用鐵鍋「煲屍」煮熟以毀滅證據，之後把殘骸封藏家中廚房爐灶下方，直到2019年才東窗事發。法官周二（19日）判處這名現年35歲的冷血父親入獄21年半及鞭刑18下。

這起駭人案件發生在2014年3月，由於被告和妻子無法照顧她，烏美莎出生後一直住在寄養家庭，至2013年中才被父親接回同住。由於不習慣，烏美莎經常哭泣，被告對此非常生氣，經常虐打她；事發當日，烏美莎弄濕紙尿片後惹怒被告與妻子，妻子先動手掌摑女兒數巴掌，在當天吸食了毒品的被告也加入大力掌摑女兒兩至三下。 她開始呼吸困難、口吐液體、雙眼翻白，並且出現腦震盪痙攣。 被告幫女兒做心肺復甦，但最後仍斷氣。

藏灶底5年 女被告弟發現「一坨腐爛物體」

兩人為掩人耳目，將女兒遺體放在鐵鍋內烹煮至燒焦，之後放進紙箱封存於爐灶下，案件直到2019年9月才被女被告的弟弟、亦即女童的舅舅揭發裡面有腐爛物體。當時這個裝着紙箱表面開始佈滿蟑螂卵子，舅舅想把它丟掉，卻被姐姐極力攔阻，還再包上一層新的保鮮膜。這一不尋常的舉動引起他的好奇，偷偷打開箱子來看個究竟，赫然發現裝着一坨腐爛的黑色物體，與朋友商量後決定報警揭發這宗大案。 
 

新加坡高院法官宣判時還特別修改了庭令，批準媒體報道女童的名字，因為想大家記住女童的名字。(網上圖片) 2歲半女童烏美莎生前在居所遭吸毒父親掌摑致死後，還被「煲屍」煮熟以毀滅證據。(資料圖片)

被告謊稱女兒已送到大馬給雙親照顧

庭上也揭露在藏屍期間，被告與妻子向親戚及教育部門說謊，隱瞞烏美莎已喪命。妻子向教育部稱被告已把女兒帶走，被告則謊稱把女兒交給在馬來西亞生活的雙親照顧。

被告和妻子各被控一項謀殺罪，但法庭在2021年批准控方的申請，判妻子獲釋。現年35歲的被告周二在新加坡高院承認誤殺女兒。法官判決時斥責被告對2歲半的孩子所犯下的罪行狠毒無情，令人髮指，不認為被告的求情有任何減刑分量。女童母親謀殺罪雖不成立，但仍將要面對虐童、妨礙司法公正及提供假資料等控罪。

法官准報道女童名字 「因想大家記住她」

為了保護死者兄弟姊妹的身份，媒體不可報道被告和妻子的名字，也不可透露案發的地點；但法官批准媒體報道烏美莎的名字，因為想大家記住她：「烏美莎在年紀非常小的時候就去世，她被剝奪了成長、發展個人身份認知，以及過上一個充實人生的機會。我認為，我們必須記住她的名字 ，而不是使用冷漠的稱呼如死者或受害者。」
 

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