新加坡2歲女童「鐵鍋燒屍」命案 冷血父判囚21年半加鞭刑18下

新加坡2014年發生轟動全國的「鐵鍋燒屍」命案，2歲半女童烏美莎（Umaisyah）遭吸毒父親掌摑致死後，還被用鐵鍋「煲屍」煮熟以毀滅證據，之後把殘骸封藏家中廚房爐灶下方，直到2019年才東窗事發。法官周二（19日）判處這名現年35歲的冷血父親入獄21年半及鞭刑18下。

這起駭人案件發生在2014年3月，由於被告和妻子無法照顧她，烏美莎出生後一直住在寄養家庭，至2013年中才被父親接回同住。由於不習慣，烏美莎經常哭泣，被告對此非常生氣，經常虐打她；事發當日，烏美莎弄濕紙尿片後惹怒被告與妻子，妻子先動手掌摑女兒數巴掌，在當天吸食了毒品的被告也加入大力掌摑女兒兩至三下。 她開始呼吸困難、口吐液體、雙眼翻白，並且出現腦震盪痙攣。 被告幫女兒做心肺復甦，但最後仍斷氣。

藏灶底5年 女被告弟發現「一坨腐爛物體」

兩人為掩人耳目，將女兒遺體放在鐵鍋內烹煮至燒焦，之後放進紙箱封存於爐灶下，案件直到2019年9月才被女被告的弟弟、亦即女童的舅舅揭發裡面有腐爛物體。當時這個裝着紙箱表面開始佈滿蟑螂卵子，舅舅想把它丟掉，卻被姐姐極力攔阻，還再包上一層新的保鮮膜。這一不尋常的舉動引起他的好奇，偷偷打開箱子來看個究竟，赫然發現裝着一坨腐爛的黑色物體，與朋友商量後決定報警揭發這宗大案。

