新加坡3毒販問吊　今年處決17人創22年最多

新加坡在上星期2日內對3名涉及販毒凡罪犯執行死刑，令到今年當地處決的死刑犯增至17人，是自2003年以來單年最高的數字。其中7名社運人士提出訴訟，指死刑違反憲法的生存及司法平等權利。
其中一名被執行死刑問吊的毒販是一位物流司機，在2013年的11月21日將301.6克的海洛英從馬來西亞偷運入新加坡。雖然司機一直否認，稱貨車有多人使用過，但因為警察在車內發現有他簽名的入境簽證，而地址也是發現車輛的地方，故認定該司機有罪。自被定罪後，雖然司機多次與多名罪犯尋求挑戰新加坡的司法，不過他在上星期四被執行死刑。
新加坡針對毒品最嚴厲的國家，在當地售賣、提供、運送及分發，超過15克海洛英、30克可卡因、250克冰毒或500克大麻都可以被判處死刑。當中7名的新加坡社運人士提出對憲法的挑戰，指死刑違後憲法的生存以及司法平等權利，新加坡「轉型正義聯盟」表示：「新加坡野蠻的禁毒制度在世界舞台越來越顯得孤立無援。」他們指新加坡是少數幾個仍然對毒品犯罪者執行死刑的國家之一。不過新加坡政府認為，廢除死刑會帶來嚴重後果，當中包括嚴重罪行、暴力及毒品相關的死亡會增加，並指包括無辜的兒童將會受害。在新加坡政府2023年委託的一次調查中，在2,000名受訪市民中，仍有達69%人認同需要對毒販維持死刑。