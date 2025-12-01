新加坡3毒販問吊　今年處決17人創22年最多

新加坡在上星期2日內對3名涉及販毒凡罪犯執行死刑，令到今年當地處決的死刑犯增至17人，是自2003年以來單年最高的數字。其中7名社運人士提出訴訟，指死刑違反憲法的生存及司法平等權利。

其中一名被執行死刑問吊的毒販是一位物流司機，在2013年的11月21日將301.6克的海洛英從馬來西亞偷運入新加坡。雖然司機一直否認，稱貨車有多人使用過，但因為警察在車內發現有他簽名的入境簽證，而地址也是發現車輛的地方，故認定該司機有罪。自被定罪後，雖然司機多次與多名罪犯尋求挑戰新加坡的司法，不過他在上星期四被執行死刑。