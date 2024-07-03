新加坡4兄弟輪流性侵8歲胞妹 四哥叫醒妹妹逞慾判囚9年鞭刑24下

新加坡一宗兄長輪流性侵胞妹案震驚社會，4名兄長輪流性侵8歲胞妹長達4年。二哥帶頭犯案，早前認罪後判囚18年、鞭刑24下。19歲四哥周三(3日)判囚9年、鞭刑24下。

性侵案｜兄弟有樣學樣

當地媒體報道，涉案的是大家庭，兄弟姊妹共7人，男孩與女孩住在不同房間。二哥於2018年帶頭性侵年幼妹妹，其他兄弟有樣學樣，現年19歲的四哥是兄弟之中，性侵妹妹的第3人。

性侵案｜兄長當著妹妹們面前犯案

四哥於2019年至22年期間性侵妹妹，當年他才13歲至16歲，因沉迷色情而犯案，即使有其他妹妹在旁邊睡覺，也無視她們。有時他還會把幼妹帶進父母房間，或兄弟房間侵犯。2021年某日，四哥與妹妹單獨在家，就把她叫進房間逞慾，同年年底，他又把已熟睡的妹妹叫醒性侵。