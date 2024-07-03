新加坡4兄弟輪流性侵8歲胞妹 四哥叫醒妹妹逞慾判囚9年鞭刑24下

新加坡一宗兄長輪流性侵胞妹案震驚社會，4名兄長輪流性侵8歲胞妹長達4年。二哥帶頭犯案，早前認罪後判囚18年、鞭刑24下。19歲四哥周三(3日)判囚9年、鞭刑24下。
性侵案｜兄弟有樣學樣
當地媒體報道，涉案的是大家庭，兄弟姊妹共7人，男孩與女孩住在不同房間。二哥於2018年帶頭性侵年幼妹妹，其他兄弟有樣學樣，現年19歲的四哥是兄弟之中，性侵妹妹的第3人。
性侵案｜兄長當著妹妹們面前犯案
四哥於2019年至22年期間性侵妹妹，當年他才13歲至16歲，因沉迷色情而犯案，即使有其他妹妹在旁邊睡覺，也無視她們。有時他還會把幼妹帶進父母房間，或兄弟房間侵犯。2021年某日，四哥與妹妹單獨在家，就把她叫進房間逞慾，同年年底，他又把已熟睡的妹妹叫醒性侵。
性侵案｜受害人終鼓起勇氣
受害女童被四哥威脅，警告她不能把事情說出去，直至22年，女童讀中一時終於鼓起勇氣揭發兄長惡行，事件才曝光。
性侵案｜三哥逃過坐牢
新加坡最高法院近日對涉案4兄弟先後判刑。其中，四哥今年3月承認性侵等8項控罪，周三被判監9年、鞭刑24下。至今4兄弟已全被定罪，23歲大哥判囚20年、鞭刑24下，22歲二哥判囚18年、鞭刑24下，20歲三哥被判入青年改造所，是唯一逃過監禁及鞭刑的被告，控方已表明會上訴。
根據案情，受害女童有四個哥哥和兩個妹妹，兄長們同睡一間房，受害人與妹妹們則睡在另一間。父母親規定已發育的兒子不能隨便進入妹妹的房間，如果發現有兒子潛入，母親會責駡他們。三哥開始犯案前，其餘三兄弟都曾入房性侵妹妹，三哥知情但沒揭發，且在2020年開始性侵。