新奧爾良汽車撞人案與特朗普酒店汽車爆炸 司機均為退伍美軍來自同一軍營

特朗普1 月２０日就任美國總統，展開其第二個任期，其名下拉斯維加斯特朗普國際酒店(Trump International Hotel Las Vegas)周三突然有汽車在酒店大門前爆炸著火，造成司機死亡，另有7人遭波及受輕傷。涉事的為Tesla電動車Cybertruck，特朗普親信、Tesla行政總裁馬斯克暗示，事件可能與當天凌晨新奧爾良發生的汽車撞人群事件有關。當局正循恐怖襲擊調查新奧爾良案件，而兩案的司機均為退伍軍人，來自同一軍營。 新奧爾良案發生在當地周三元旦日凌晨3時過後，而拉斯維加斯案的Cybertruck則於早上7時30分抵達該市，並於8時40分駛到酒店外，約15至20秒後爆炸。網上片段可見車子爆炸並陷入火海，火勢猛烈。拉斯維加斯消防員接報後4分鐘抵達現場並撲熄火警。傷者中有兩人須送院，傷勢輕微。酒店內的人員則疏散離開，大部分住客搬往另一酒店。當地警方稱，一輛Cybertruck在特朗普酒店外發生事故很明顯有很多疑團須解開。負責調查的FBI探員稱，暫時未知這是否恐怖主義行為，這有待調查。

特朗普酒店汽車爆炸｜馬斯克：與Cybertruck機件無關 馬斯克稱，爆炸與Cybertruck機件無關，指是由放在車尾箱的非常大型煙花或炸彈造成；在爆炸發生時，所有遙測數據正常。遙測是指遙遠自動收集數據往中央處理器，以作稍後分析。警方在記者會上展示，於汽車的車尾發現燒毀的煙花、氣體罐及其他爆炸物。

新奧爾良車撞人｜增至15死 兇徒渴望加入IS 拉斯維加斯警方稱，他們注意到在數小時前發生新奧爾良汽車撞人群事件，而新奧爾良的施襲汽車內也發現疑似爆炸品，以及恐怖組織伊斯蘭國(IS)旗幟。該案死亡人數由10人增至15人。兇徒撞人後落車並與警方駁火，最終被擊斃。疑兇為42歲的賈巴爾(Shamsud-Din Jabbar)來自德州，他是一名退役陸軍上士，到過阿富汗服役。他在網上稱渴望加入IS。警方相信他非單獨行動，正調查是由恐怖組織策劃案件。警員還在現場發現兩個管狀炸彈。

兩宗案司機來自同一軍營 相同平台租車

報道指，特朗普酒店汽車爆炸案的兇徒也是退伍軍人，為37歲的Matthew Livelsberger。他與賈巴爾來自同一軍營，加入陸軍19年，當中18年待在特種部隊。兩人的汽車都是從汽車共享平台Turo租來。

新奧爾良車撞人｜兩案司機相同平台租車 報道指，特朗普酒店汽車爆炸案的兇徒也是退伍軍人，為37歲的Matthew Livelsberger。他與賈巴爾來自同一軍營，加入陸軍19年，當中18年待在特種部隊。兩人的汽車都是從汽車共享平台Turo租來。