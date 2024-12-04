新娘遇醉駕血染婚紗慘死　結婚僅5小時與丈夫天人永隔

新娘遇醉駕血染婚紗慘死，剛結婚僅5小時。(網上圖片)

美國南卡羅來納州去年發生一宗涉及醉駕的致命車禍，一對新婚夫妻在辦完婚禮的當晚，遭到27歲女子酒駕撞上，新娘當時所穿著婚紗當場被血染紅命喪當場，新郎則傷重昏迷送院，惟醒來時發現與摯愛天人永隔，涉事女司機近日終被判刑。

綜合報道，事發於2023年4月28日晚，當時新娘Samantha Hutchinson與新郎Aric Hutchinson在富麗海灘(Folly Beach)結束婚禮後，乘坐高爾夫球車準備離開，詎料夫妻才完婚5小時，卻遭27歲女司機Jamie Lee Komoroski駕車從後方追撞，還穿著白色婚紗的新娘Samantha當場浴血斃命，而Aric則頭部重創陷入昏迷，送院搶救後才救回一命，惟當他甦醒時，卻發現與摯愛天人永隔。