新娘遇醉駕血染婚紗慘死　結婚僅5小時與丈夫天人永隔

美國南卡羅來納州去年發生一宗涉及醉駕的致命車禍，一對新婚夫妻在辦完婚禮的當晚，遭到27歲女子酒駕撞上，新娘當時所穿著婚紗當場被血染紅命喪當場，新郎則傷重昏迷送院，惟醒來時發現與摯愛天人永隔，涉事女司機近日終被判刑。
綜合報道，事發於2023年4月28日晚，當時新娘Samantha Hutchinson與新郎Aric Hutchinson在富麗海灘(Folly Beach)結束婚禮後，乘坐高爾夫球車準備離開，詎料夫妻才完婚5小時，卻遭27歲女司機Jamie Lee Komoroski駕車從後方追撞，還穿著白色婚紗的新娘Samantha當場浴血斃命，而Aric則頭部重創陷入昏迷，送院搶救後才救回一命，惟當他甦醒時，卻發現與摯愛天人永隔。
女司機被判處25年有期徒刑
經警方對Jamie進行酒測後，發現她的酒精濃度超過法定標準的3倍，隨即被拘捕並依法起訴。近日法院開庭審理，Jamie被控過失殺人、酒駕致死、酒駕致人受重傷等多項罪行，她在判刑前坦承所有責任，指餘生都會對當晚事件感到深切的遺憾，最終被判處25年有期徒刑。Aric則表示，他記得妻子與他的最後一次談話：「在高爾夫球車上，她告訴我她不希望這個夜晚結束，我吻了她的額頭，然後我記得的下一件事就是在醫院醒來」，他說，女司機的遺憾無法改變其妻子已不在人世、家庭和身體所受傷害的事實。