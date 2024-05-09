新宿女子被刺殺事件懷疑屬感情糾紛　網民關注疑兇賣出的愛車

日本東京新宿地區的一個住宅區，在周三（8日）凌晨發生的殺人案件，日本警方今日（9日）到疑出和久井學的家中進行搜查。據日本媒體報道，51歲的和久井與25歲女死者平澤俊乃本身認識，而且過去為死者的酒吧令出了數以千萬日圓，更因此而賣出了自己多輛珍貴的愛車，然而和久井向平澤多次求婚不遂，並因為被指跟蹤纏擾而遭警方警誡，最後在周二晚埋伏行兇。而網民在和久井的Facebook，發現他曾擁有一輛被視為日本國寶級跑車的紅色本田NSX。

綜合日本媒體的報道指，51歲的和久井雖然報稱職業不詳，但有指他以兼職外賣送餐。警視廳透露，和久井與平澤在3至4年前認識，之後和久井成為平澤開設的酒吧熟客。媒體指和久井在2021年開始賣掉自己的電單車及跑車，並據報向女子提供了數千萬日圓。據和久井的父親向媒體表示，和久井原本是打算在秋季與對方結婚，也是因此而賣車，又指對方好像是夜場的女子，又稱因為對方缺錢而為她借了800萬至900萬日圓的高利貸。而在和久井房內，也有4瓶印上同一女性相片的香檳。