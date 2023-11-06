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國際
2023-11-06 17:54:10

新宿歌舞伎町周日頻爆事故　牛郎街頭被刺多刀　男子哥斯拉酒店跳樓（有片/慎入）

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女子用腳再踩向倒地的男子。(影片截圖)

女子用腳再踩向倒地的男子。(影片截圖)

日本新宿歌舞伎町街頭，在周日（5日）連橫發生血案，其中在深夜一名女子疑不堪遭到牛郎的金錢苛索，最終在街上用刀刺傷牛郎。據現場的目擊者指，女子聲稱因為沉迷牛郎，在半年間花費了1,800萬日圓（約94.2萬港元）。至中午再發生一名男子從「哥斯拉酒店」的新宿東寶大樓跳樓。

在周日凌晨1時許，東京警方收到報案，一名20來歲男子表示遭女子用刀刺傷。警察之後到達歌舞伎町內繁忙的花道街，當時男子已在路旁倒地，左肩疑被刺傷並流血。警察之後收取女子的刀以及進行盤問，而女子此時表現興奮。「是我用𠝹刀刺傷他的，𠝹刀就在那邊買。」女子又表示：「絕不能原諒，我的人生被你毀了，你還想繼續破壞。你呀，就是把人毀了。」女子透露，自己在過去半年的時間，因為牛郎已花費了1,800萬日圓。

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相片及影片含暴力內容，慎入！

白衣女子向男子施襲。(影片截圖) 白衣女子期後被人拉開。(影片截圖) 被刺男子身旁有人協助急救。(影片截圖) 警察到場時有人為男子急救。(影片截圖) 女子暈倒後被警察抬上警車。(X) 被刺傷男子在倒在路旁。(X)

女子沉迷牛郎耗盡金錢

目擊者向媒體表示，案發時間大約是牛郎下班的時間，懷疑女子與牛郎之間產生了爭執，因此女子隨即刺傷男子。警察到場後，女子疑興奮過度暈倒，需要由警察抬上警車。而警視廳表示，已經以殺人未遂嫌疑拘捕該名20多歲的女子，而男子沒有生命危險。日本媒體早前曾報道過，近年不少女子因為沉迷牛郎店而被迫走上風俗之路。據日本警察指，在歌舞伎町的大久保公園「企街」的女子，有不少都因為在牛郎店消費而變成風俗女子在街頭賣春，因此早前東京警方曾查封多間牛郎店。

另外在同日下午2時06分左右，新宿警署接到報案，表示在人從新宿東寶大樓跳樓，當場死亡。警察到場後，估計死者20至30多歲，從其隨身物品相信在東京都內居住，但沒有留下遺書，而根據附近的閉路電視鏡頭，相信男子是獨自登上大廈並跳下來。在網上的閉路電視影片，男子墮地後有人立即上前試圖拯救，並有人為其重創的頭部用西裝遮蓋。

男子墮樓後爆頭倒臥路旁。(X) 閉路電視顯示男子墮地一刻。(影片截圖) 男子墮樓後，有人用西裝遮蓋頭部。(影片截圖) 男子墮樓前疑危立平台。(X) 男子疑從東寶大樓平台墮下。(Google Map截圖)

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生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
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