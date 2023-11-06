新宿歌舞伎町周日頻爆事故　牛郎街頭被刺多刀　男子哥斯拉酒店跳樓（有片/慎入）

日本新宿歌舞伎町街頭，在周日（5日）連橫發生血案，其中在深夜一名女子疑不堪遭到牛郎的金錢苛索，最終在街上用刀刺傷牛郎。據現場的目擊者指，女子聲稱因為沉迷牛郎，在半年間花費了1,800萬日圓（約94.2萬港元）。至中午再發生一名男子從「哥斯拉酒店」的新宿東寶大樓跳樓。

在周日凌晨1時許，東京警方收到報案，一名20來歲男子表示遭女子用刀刺傷。警察之後到達歌舞伎町內繁忙的花道街，當時男子已在路旁倒地，左肩疑被刺傷並流血。警察之後收取女子的刀以及進行盤問，而女子此時表現興奮。「是我用𠝹刀刺傷他的，𠝹刀就在那邊買。」女子又表示：「絕不能原諒，我的人生被你毀了，你還想繼續破壞。你呀，就是把人毀了。」女子透露，自己在過去半年的時間，因為牛郎已花費了1,800萬日圓。