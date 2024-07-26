新宿餐廳標明「謝絕中韓顧客」捱轟 老闆解釋：我才是受害者

日本東京新宿區一間餐廳近日在店外寫上「謝絕中國人、南韓人」字句，引發非議，有人批評涉種族歧視。(網上圖片)

日本東京新宿區一間餐廳近日在店外寫上「謝絕中國人、南韓人」字句，引發非議，有人批評涉種族歧視。有該餐廳的常客透露，老闆對於外界的批評不以為意，還聲稱「我才是受害者」。

這間店位於新宿區百人町的「大久保酒吧」餐廳，位於JR大久保站附近，附近有不少外國人聚集。店方本月5日在社交平台X發布照片，可見店門的玻璃上寫道︰「儘管最近大家都在討論要有多樣性與寬容，但我們不想避免工作時感到不愉快，所以謝絕中國人、南韓人消費。」店家隨後在玻璃上更新訊息，說明這是因為頻繁發生暴力和妨害業務行為。店家之前曾帖文說南韓客人「不花錢，態度又差」，推測可能曾和南韓及中國顧客發生衝突。

疑曾與中韓顧客衝突

有常客透露，老闆其實是一位相當親切的人，有客人近日問起「聽說你在網上被攻擊」時，老闆也大方承認，並揚言網上的批評只會讓他更加堅定自己的決定，故不會刪文，對外界批評不以為意，反而自稱「受害者」。

儘管有部分網民對老闆的做法表示理解和支持，認為有權選擇客群，但絕大多數網民則對此深感憤怒，留言批評是種族歧視的表現。有人直言「看到這樣的店就不想進去」，還有人憤怒表示「同為日本人，我感到很丟臉」，甚至有人揶揄「看來老闆不敢用韓文或中文寫這種公告」，有網友也用英文留言「這是種族歧視」。