新年大掃除兼改財運 日本專家分享「貧窮體質」3大居家特徵

農曆新年快到，傳統年廿八大掃除。有日本理財專家分享「貧窮體質」和「富有體質」3大居家特徵，大家趁大掃除搣甩「貧窮體質」，改變財運。 貧窮體質｜房間塞滿東西 堆滿紙袋危險徵兆 根據日本一間財務管理公司網站，理財專家飯田道子指出，房間是生命的基礎，房間的狀況會影響你的運氣。「貧窮體質」和「富有體質」其中一間分別是房間物品收納。她認為貧窮體質者的最大共通點，就是房間塞滿東西，沒有斷捨離，房間亂七八糟。因堆滿東西空間變小，他們往往會考慮搬到更大的房子。如果為了物品而搬家，最終會生活在貧困之中，為了沒有用的物品支付更多房租或貸款，實在是愚蠢。

飯田表示，富人就算擁有大量物品，也會仔細做好收納，將房間打理得乾淨美觀。她又指出，貧窮體質塞滿房間所有空間後，就會將物品放在紙袋裡，然後塞在角落。她認為，若開始存放紙袋，是「危險」徵兆。

貧窮體質｜使用舊家電 飯田認為，小心保養物品當然是好事，但講到家庭電器是另一回事。電子產品的性能日新月異，更多節能和環保的產品不斷推出。貧窮體質的人為慳錢使用舊家電，但在節省水電費上可能不及新家電。當然不可以盲目更換新產品，但若已使用了10年以上，而現時流行的產品性能又更好時，便可以考慮買新產品，特別是雪櫃和洗衣機。使用它們可節省做家務時間，從而將省下來的時間用於自己身上。飯田說，「錢可以存起來，但時間無法存起來」。不懂得善用物品，可能會讓人陷入「隱性貧窮」。

貧窮體質｜留在房裡累積負能量 有人喜歡留在房裡於日記或筆記本中寫下憤怒或不滿的事，以及對他人的批評，此行為會給自己灌輸負面情緒。負面情緒是如此強大，最糟的是保存和重複閱讀這些負面事情。飯田指，如果你重複這樣做，將會對你的工作、愛情生活和財運產生負面影響。如果要寫日記，她建議寫下負面的事情後，務必在最後加上一些正面詞句，以正面的情緒結束每一天。這麼做可以讓人變得更加積極向上，有助於吸引好運。