新幹線上演女子摔角僅限70名觀眾　車廂打足2小時(有片)

日本新幹線列車車廂上周六(15日)上演一場女子摔角比賽，這場由「東京女子職業摔角」(TJPW)與JR東海道新幹線合作的賽事，邀請了8名女子摔角手在列車車廂通道上展開激烈對決，且開放觀眾觀賽，限額70名。

綜合報道，這場女子摔角賽事是在東京開往大阪新幹線「希望號」上舉行，邀請黑金剛、渡邊未詩、瑞希、Raku，對決山下實優、伊藤麻希、荒井優希和Max The Impaler共8位選手參戰。這列車由東京車站前往新大阪車站，車程約2小時27分鐘，參賽選手將在這段時間內展開對決。賽事資訊公布後，隨即引來熱議，由於車廂只有70個座位，因此，即使每張票售價6萬日圓(約3,070港元)仍相當搶手，在開售後僅2個半小時就全數售罄。