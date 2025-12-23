新德里空氣污染泰姬陵近乎消失　民眾登喜馬拉雅山抖氣(有片)

印度空氣汙染持續惡化，首都新德里幾乎伸手不見五指，就連著名景點泰姬瑪哈陵也完全被霧霾遮蔽。有當地民眾形容整座城市就像是一個「毒氣室」，戴上口罩一樣不舒服。不少人在假日，只好逃離都市，爬上喜馬拉雅山，只為了呼吸新鮮空氣。
綜合報道，新德里的空氣污染已達危險程度，使得城市籠罩在濃霧之中，能見度近乎為零。當地民眾形容新德里如同「毒氣室」，即使戴上口罩依然感到不適。在新德里市區，民眾必須戴著口罩才能在街上行走，整座城市被濃霧籠罩，能見度接近零。印度著名景點泰姬瑪哈陵也完全被霧霾遮蔽。一位到訪的遊客表示，霧太大了，泰姬瑪哈陵都被遮住看不見，天氣又冷又霧，完全無法欣賞這座知名古蹟。
राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली धुंध की गिरफ्त में है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे प्रतिष्ठित इलाकों में सुबह से ही घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे प्रतिष्ठित स्मारक भी धुंधले नजर आ रहे हैं।— Ashok Shera (@ashokshera94) December 22, 2025
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, इस इलाके में वायु गुणवत्ता… pic.twitter.com/sZBLbmiCVs
印度當局對空氣污染問題仍束手無策
面對嚴峻的空氣品質問題，新德里的遊客和大量居民選擇在假日逃離都市，前往喜馬拉雅山區尋找清新空氣，印度北部喜馬拉雅山區喜馬偕爾邦的首府西姆拉有大批遊客到來，這些民眾表示，他們離開城市的主要原因是當地空氣污染指數極高，希望到山上呼吸新鮮空氣。
當局安裝了灑水器，試圖通過灑水「洗滌」空氣來減少污染，但這些措施效果相當有限。許多民眾因呼吸困難而生活受到嚴重影響，紛紛上街抗議，要求政府採取更有效的行動。然而，儘管民眾持續抗議，印度當局對於解決空氣污染問題仍然束手無策。
#WATCH | शिमला, हिमाचल प्रदेश: दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए लोग हिल स्टेशनों की ओर जा रहे हैं। उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण, पर्यटक अच्छे मौसम, खूबसूरत वादियों और काफी बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लेवल की वजह से पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। pic.twitter.com/MmvACrrVEM— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 20, 2025