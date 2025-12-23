新德里空氣污染泰姬陵近乎消失　民眾登喜馬拉雅山抖氣(有片)

印度空氣汙染持續惡化，首都新德里幾乎伸手不見五指，就連著名景點泰姬瑪哈陵也完全被霧霾遮蔽。有當地民眾形容整座城市就像是一個「毒氣室」，戴上口罩一樣不舒服。不少人在假日，只好逃離都市，爬上喜馬拉雅山，只為了呼吸新鮮空氣。

綜合報道，新德里的空氣污染已達危險程度，使得城市籠罩在濃霧之中，能見度近乎為零。當地民眾形容新德里如同「毒氣室」，即使戴上口罩依然感到不適。在新德里市區，民眾必須戴著口罩才能在街上行走，整座城市被濃霧籠罩，能見度接近零。印度著名景點泰姬瑪哈陵也完全被霧霾遮蔽。一位到訪的遊客表示，霧太大了，泰姬瑪哈陵都被遮住看不見，天氣又冷又霧，完全無法欣賞這座知名古蹟。