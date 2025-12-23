熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-23 12:28:00

新德里空氣污染泰姬陵近乎消失　民眾登喜馬拉雅山抖氣(有片)

分享：
新德里空氣污染泰姬陵近乎消失，民眾登喜馬拉雅山抖氣。(12月22日，泰姬陵。X)

新德里空氣污染泰姬陵近乎消失，民眾登喜馬拉雅山抖氣。(12月22日，泰姬陵。X)

印度空氣汙染持續惡化，首都新德里幾乎伸手不見五指，就連著名景點泰姬瑪哈陵也完全被霧霾遮蔽。有當地民眾形容整座城市就像是一個「毒氣室」，戴上口罩一樣不舒服。不少人在假日，只好逃離都市，爬上喜馬拉雅山，只為了呼吸新鮮空氣。

綜合報道，新德里的空氣污染已達危險程度，使得城市籠罩在濃霧之中，能見度近乎為零。當地民眾形容新德里如同「毒氣室」，即使戴上口罩依然感到不適。在新德里市區，民眾必須戴著口罩才能在街上行走，整座城市被濃霧籠罩，能見度接近零。印度著名景點泰姬瑪哈陵也完全被霧霾遮蔽。一位到訪的遊客表示，霧太大了，泰姬瑪哈陵都被遮住看不見，天氣又冷又霧，完全無法欣賞這座知名古蹟。

adblk5

印度當局對空氣污染問題仍束手無策

面對嚴峻的空氣品質問題，新德里的遊客和大量居民選擇在假日逃離都市，前往喜馬拉雅山區尋找清新空氣，印度北部喜馬拉雅山區喜馬偕爾邦的首府西姆拉有大批遊客到來，這些民眾表示，他們離開城市的主要原因是當地空氣污染指數極高，希望到山上呼吸新鮮空氣。

當局安裝了灑水器，試圖通過灑水「洗滌」空氣來減少污染，但這些措施效果相當有限。許多民眾因呼吸困難而生活受到嚴重影響，紛紛上街抗議，要求政府採取更有效的行動。然而，儘管民眾持續抗議，印度當局對於解決空氣污染問題仍然束手無策。

ADVERTISEMENT

送元朗廣場聖誕禮品套裝🎄

ad