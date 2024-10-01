新日揆石破茂內閣平均年齡63.55歲 無派系議員入閣居多 最年輕51歲 女性僅2人

獲留任的內閣官房長官林芳正周二下午公布包括首相在內的20人內閣名單，包括內閣總理大臣：石破茂、總務大臣：村上誠一郎(前行政改革擔當大臣)、法務大臣：牧原秀樹(首次入閣)、外務大臣：岩屋毅(前防衛大臣)、財務大臣：加藤勝信(前內閣官房長官、前厚生勞動大臣)、文部科學大臣：阿部俊子(首次入閣)、厚生勞動大臣：福岡資麿(首次入閣)。

舊安倍派「清零」

經日媒整理，石破內閣19名閣員中，13人首度入閣、2人留任，另有4人曾擔任閣員。從黨內派系來看，麻生派、舊茂木派及舊二階派各有2人入閣，舊岸田派與舊森山派各有1人入閣，值得關注的是，舊安倍派無人入閣。此外，這次以無派系議員10人入閣為最多，其中2人過去曾屬石破茂領導的舊派系。公明黨與以往一樣，僅1人入閣。

女性閣員僅 2 人 比岸田文雄內閣少 3 人

石破茂內閣僅有2名女性，分別是阿部俊子以及三原順子，比前首相岸田文雄去年改組內閣的5人少了3人。19名閣員的平均年齡為63.55歲，跟去年岸田改組後內閣的平均63.5歲差不多。新內閣中最年長閣員是75歲的伊東良孝，最年輕是51歲的福岡資麿。包括石破茂在內，70多歲有3人、60多歲有12人、50多歲有5人，沒有40多歲。