新書揭查理斯三世年過40要啤啤熊陪睡 向戴妃怒擲東西 掐管家頸發脾氣

將於本月8日出版的新書《The King: The Life of Charles III》(國王：查理斯三世的一生，暫譯)，作者安德森(Christopher Andersen)專訪多位王室知情人士，揭露英王查理斯三世的古怪生活習慣，以及脾氣大等「超難搞」真面目，包括曾向戴妃擲脫靴器(bootjack)發脾氣，又用椅子暴力砸爛玻璃窗。
管家專責「照顧」啤啤熊
八卦雜誌《第六版》(Page Six)披露新書內容，報導，安德森提到，查理斯年過40歲，還要一隻「由細玩到大」的泰迪熊公仔陪伴睡覺，他當時的管家心腹福塞特(Michael Fawcett)負責「照顧」這隻啤啤熊，它一旦有「損傷」，就會拿去給已退休的保姆安德森(Mabel Anderson)修補，安德森是唯一獲准對啤啤熊使用針線的人。
管家都知道查理斯「難服侍」，其中福塞特負責幫他唧牙膏、刮鬍子、穿褲子和綁鞋帶，也要放好睡衣，以及睡前幫他整好床鋪等。當時的另一位管家斯特羅納克(Ken Stronach)則負責手洗查理斯的內衣褲，每晚要把啤啤熊送到床上陪他入睡。
王室職員：查理斯喜怒無常
曾於海格羅夫莊園(Highgrove Estate)工作的職員指，查理斯喜怒無常，有時很開朗友善、有禮貌，但多數時間是尖酸刻薄、鬧情緒，一旦犯錯，他會即時對人破口大罵，職員直指「曾說兒時曾受欺凌的人，查理斯王子顯然享受欺凌我們」。
書中指，查理斯要求海格羅夫莊園的園藝團隊做到他要求的事，首席園藝師每早會收到他用紅色默水寫的「指示與投訴」清單，查理斯會視察他們的園藝布置，一旦不滿意，便會用一個綠色擴音器發號指令，叫他們修改。
向戴妃大發脾氣
書中還詳述查理斯脾氣大的種種行徑，管家斯特羅納克稱見過他與戴妃爭吵，他拿起沉重的木製脫靴器朝戴妃扔去，差點擊中她頭部。有次查理斯到法國南部一個朋友的別墅度假，不小心讓一個袖口鏈扣跌進浴室的洗手盆，他就大發脾氣，把洗手盆從牆上拆出來，再砸爛去找那枚袖口鏈扣，找不到，就怒氣沖沖地周圍走，更掐著斯特羅納克的頸質問。斯特羅納克花一番氣力才爭脫，逃到一旁的小房間躲避，30分鐘後，等查理斯離開，他才敢走出來。
砸窗要吸新鮮空氣
又有一次，查理斯到一個朋友的鄉郊莊園作客，他想呼吸新鮮空氣，於是開窗，但開不到，便拿起一張椅子將玻璃窗砸爛，嫌「風口」不夠大，他又砸爛另一窗戶」。對此，斯特羅納克說：「你要明白，(查理斯)王子是習慣要得到想得到的，他當時想要一些新鮮空氣。」