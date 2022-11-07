新書揭查理斯三世年過40要啤啤熊陪睡 向戴妃怒擲東西 掐管家頸發脾氣

將於本月8日出版的新書《The King: The Life of Charles III》(國王：查理斯三世的一生，暫譯)，作者安德森(Christopher Andersen)專訪多位王室知情人士，揭露英王查理斯三世的古怪生活習慣，以及脾氣大等「超難搞」真面目，包括曾向戴妃擲脫靴器(bootjack)發脾氣，又用椅子暴力砸爛玻璃窗。

管家專責「照顧」啤啤熊

八卦雜誌《第六版》(Page Six)披露新書內容，報導，安德森提到，查理斯年過40歲，還要一隻「由細玩到大」的泰迪熊公仔陪伴睡覺，他當時的管家心腹福塞特(Michael Fawcett)負責「照顧」這隻啤啤熊，它一旦有「損傷」，就會拿去給已退休的保姆安德森(Mabel Anderson)修補，安德森是唯一獲准對啤啤熊使用針線的人。

管家都知道查理斯「難服侍」，其中福塞特負責幫他唧牙膏、刮鬍子、穿褲子和綁鞋帶，也要放好睡衣，以及睡前幫他整好床鋪等。當時的另一位管家斯特羅納克(Ken Stronach)則負責手洗查理斯的內衣褲，每晚要把啤啤熊送到床上陪他入睡。