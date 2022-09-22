新書爆亨利王子建議一方法修補關係 卡米拉聽罷倒瀉茶

英國亨利王子夫婦與王室的恩怨又成新書話題，在即將進出的《The New Royals》中，作者兼記者Katie Nicholl聲稱，亨利建議讓調解人解決他與其他王室成員的分歧，其繼母卡米拉聽罷驚訝到手中的茶也灑出來。書中提及的是亨利與妻子梅根在2020年決定退出王室職務並移居美國，加深與英國王室裂痕時期，並引述一名匿名王室家庭朋友稱，亨利今年春天時與當時仍是王儲的父親查理斯見面，想「撥開雲霧」，惜反令雙方關係更緊張。Nicholl又指，當亨利和梅根宣布決定移居美國時，哥哥威廉王子與妻子凱特感到鬆一口氣，因覺得「鬧劇結束」。威廉還與助手開會，討論亨利往美國後王室家庭的今後發展。

英女王｜亨利夫婦上月回英國無帶同子女 女王感失望

英國《每日郵報》稱，書中一段提及，亨利夫婦那次與查理斯與卡米拉的會面，較他們與英女王茶聚更為局促，又指亨利和梅根遲到，導致查理斯只有15分鐘與兩人交談，他之後要到溫莎堡代表女王出席一個彌撒。家庭朋友稱，亨利提出他們會透過調解人嘗試找出解決方法，令查理斯感困惑，卡米拉則手中的茶灑出來，她還向亨利說其建議荒謬，雙方分歧應在家庭內解決。另有消息稱，英女王對亨利夫婦不再擔當主要王室成員的職務並移居美國感「受傷和疲憊」，不願多想。消息又指，對於亨利和梅根上月回英國時沒有帶同兒子阿奇和女兒莉莉貝，英女王感到失望，她那時在桑德林漢姆莊園為孫兒和曾孫舉行一年一度的過夜派對。女王於本月8日與世長辭，再也無機會見到亨利所生的一對曾孫。

英女王｜女王遺憾未能常見一對曾孫

消息人士向Nicholl稱，對於亨利夫婦「脫離」王室，「(女王)非常傷心，又向我說：『我不知道，我不在意，也不願再思考此事』」，而且兩人移居美國，代表女王不能常常見阿奇和莉莉貝，讓女王感遺憾。新書又指，查理斯仍然希望能夠修補王室與兒子之間的裂縫。