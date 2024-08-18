新書爆英女王一口答應拍占士邦短片 要有對白 仲驚喜「一take過」(有片)｜英國王室

巴黎奧運日前圓滿結束，其開幕及閉幕禮跟過去的奧運比較各有特式，而不少人對2012年舉行的倫敦奧運開幕禮仍津津樂道。近日有關於已故英女王伊利沙伯二世的新書，披露了在倫敦奧運開幕禮上，女王跟007占士邦從白金漢宮搭直升機飛至開幕禮場館上空，跳傘入場的精彩短片的拍攝內幕，大爆女王原來一口答應出鏡拍攝，又堅持要有對白，還建議「加戲」，而且拍攝當日亦十分順利，「一take過」完成。

英女王｜導演本想為替身尋求衣著意見

由Craig Brown撰寫的新書《A Voyage Around The Queen》披露，倫敦奧運開幕禮導演Danny Boyle當年到訪白金漢宮，跟女王的副私人秘書Edward Young及服裝師Angela Kelly見面，當時Boyle計劃拍攝占士邦與女王的短片，起初只是想找替身扮女王，到白金漢宮的原意，是為了尋求有關的女王衣著打扮的意見。