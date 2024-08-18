新書爆英女王一口答應拍占士邦短片 要有對白 仲驚喜「一take過」(有片)｜英國王室

巴黎奧運日前圓滿結束，其開幕及閉幕禮跟過去的奧運比較各有特式，而不少人對2012年舉行的倫敦奧運開幕禮仍津津樂道。近日有關於已故英女王伊利沙伯二世的新書，披露了在倫敦奧運開幕禮上，女王跟007占士邦從白金漢宮搭直升機飛至開幕禮場館上空，跳傘入場的精彩短片的拍攝內幕，大爆女王原來一口答應出鏡拍攝，又堅持要有對白，還建議「加戲」，而且拍攝當日亦十分順利，「一take過」完成。
英女王｜導演本想為替身尋求衣著意見
由Craig Brown撰寫的新書《A Voyage Around The Queen》披露，倫敦奧運開幕禮導演Danny Boyle當年到訪白金漢宮，跟女王的副私人秘書Edward Young及服裝師Angela Kelly見面，當時Boyle計劃拍攝占士邦與女王的短片，起初只是想找替身扮女王，到白金漢宮的原意，是為了尋求有關的女王衣著打扮的意見。
女王與占士邦短片連環圖︰
英女王｜服裝師幫手問 女王一聽興致勃勃
令Boyle為之一振的是，當時女王的服裝師Angela Kelly跟他說，女王可能會有興趣親身上陣拍攝，叫他稍等。Kelly憶述，當她跟Boyle說可以幫他直接問女王時，「我還記得他震驚的模樣」。她當時心想這些事毋須拖拉，只需問一聲，因此便速戰速決，「若女王說不，這件事就結束」。她憶述，「我跑上樓，幸運的是女王當時有空，我便問她，是否願意為奧運開幕式做一場驚喜表演。她對這個想法興致勃勃，二話不說就同意了」。
英女王｜女王答應參演 還想講「Good evening, Mr. Bond」
當時Kelly還問女王會否想講對白，「女王毫不猶豫地回答『我當然要說些話啊』(of course I must say something)。畢竟他(片中的占士邦劇情)是來拯救我的」。Kelly追問女王，那她想說「Good evening, James」，抑或「Good evening, Mr. Bond」，而女王選擇了後者。Kelly之後便跟Boyle報喜，「他(驚喜得)幾乎要從椅上跌下」。
英女王｜主動提出「加戲」生色不少
拍攝日的工作最終順利完成，Boyle表示女王令人驚喜地「一take過」，大讚她有敏銳的戲劇觸覺，並知道如何牽動觀眾。他透露，短片中女王跟占士邦說話之前寫信一幕，其實是女王構思，令短片生色不少。短片如今再看亦令人津津有味，至於短片末段女王跟占士邦從直升機跳降傘落場館的一幕，則當然是替身加特效處理。