新書爆英女王一口答應拍占士邦短片 要有對白 仲驚喜「一take過」(有片)｜英國王室

由Craig Brown撰寫的新書《A Voyage Around The Queen》披露,倫敦奧運開幕禮導演Danny Boyle當年到訪白金漢宮,跟女王的副私人秘書Edward Young及服裝師Angela Kelly見面,當時Boyle計劃拍攝占士邦與女王的短片,起初只是想找替身扮女王,到白金漢宮的原意,是為了尋求有關的女王衣著打扮的意見。

女王與占士邦短片連環圖︰

英女王|女王答應參演 還想講「Good evening, Mr. Bond」

當時Kelly還問女王會否想講對白,「女王毫不猶豫地回答『我當然要說些話啊』(of course I must say something)。畢竟他(片中的占士邦劇情)是來拯救我的」。Kelly追問女王,那她想說「Good evening, James」,抑或「Good evening, Mr. Bond」,而女王選擇了後者。Kelly之後便跟Boyle報喜,「他(驚喜得)幾乎要從椅上跌下」。

英女王|主動提出「加戲」生色不少

拍攝日的工作最終順利完成,Boyle表示女王令人驚喜地「一take過」,大讚她有敏銳的戲劇觸覺,並知道如何牽動觀眾。他透露,短片中女王跟占士邦說話之前寫信一幕,其實是女王構思,令短片生色不少。短片如今再看亦令人津津有味,至於短片末段女王跟占士邦從直升機跳降傘落場館的一幕,則當然是替身加特效處理。